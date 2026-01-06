Ballroom Birthday Bash 2026

Das Wetter zeigt sich mal wieder von seiner prachtvollen Seite. Während es letztes Jahr zu Ollis BALLROOM BIRTHDAY BASH “nur” kalt war, werden wir dieses Jahr voraussichtlich mit Schnee, stürmischen Böen und angenehmen Minusgraden auf Trab gehalten. Alles nicht so wild, denn der Birthday Bash findet indoor statt, um genau zu sein – natürlich – im Knust Hamburg. Zuallererst wünschen wir Olli allerdings einen tollen Geburtstag, den er hoffentlich in angenehmer und entspannter Atmosphäre heute verbringt. Was erwartet uns am kommenden Samstag im Knust denn nun genau? Natürlich wird es wieder eine Tombola mit tollen Gewinnen geben und auch musikalisch dürfte für die Metalfans kein Wunsch offen bleiben. Zunächst ein.al sind wieder M.O.S. am Start. “Mit Ohne Strom” werden im Vorraum wie gewohnt die Umbaupausen auf der großen Bühne mit ihrer eigenen Show verkürzen, und wer die Jungs kennt, weiß, dass da auch das die Luzi abgeht. Metal und Rockklassiker akustisch dargeboten mit einer ordentlichen Portion Augenzwinkern. Immer wieder herrlich zu erleben.

Auf der großen Bühne werden derweil andere Kaliber abgefeuert. SHADOWBANE aus Hamburg werde mit ihrer apokalyptischen Mische aus Power Metal und thrashigen Riffs den Fans ordentlich einheizen und mit (inzwischen nicht mehr so -) Neuzugang Sanny am Mikro hat die Band im vergangenen Jahr bereits mehrfach bewiesen, daß sie zurecht immer noch ein Stern am Himmel der Hamburger Metal Szene sind.

Mit DEFENDER wird die wohl authentischste MANOWAR Tribute Band die Songs der Metal Götter ins Publikum feuern und auch alte Fans der einst in Fellshorts knapp an der Lächerlichkeit vorbeigeschrammten Giganten mit ins Boot holen. Wenn jemand besser nach Manowar klingt als Manowar selbst, dann sind es DEFENDER.

Und als absolutes Highlight werden die Hannoveraner Urgesteine des Hard’n’Heavy VICTORY den Saal zum kochen bringen. Kurz vor Weihnachten verließ Sänger Gianni Pontillo überraschend die Band, um sich den Legenden NAZARETH anzuschließen. Allerdings hat man mit Frontröhre Dyan Mair (Ex-BONFIRE, Maiden United, Hermann Frank Legacy) einen mehr als adäquaten Ersatz gefunden. Freuen wir uns also auf grandiosen Hard’n’Heavy der alten Schule. Das wird ein großartiger Abend. Tickets sind noch überall erhältlich und wir hoffen, dass ihr Euch von den zu erwartenden Wetterkapriolen nicht davon abhalten lasst, das Knust zu stürmen und mit uns allen einen denkwürdigen BALLROOM BIRTHDAY BASH zu feiern.