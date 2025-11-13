TRUE THRASH FEST Hamburg 2025

Das TRUE THRASH FEST Hamburg geht in die nächste Runde !

Am 28.11. und am 29.11. ist es endlich soweit: das nächste Treffen der TTF Family in Deutschland steht an, natürlich wieder im Bambi Galore. Als einziger und offizieller Ableger des legendären TRUE THRASH FEST Osaka/Japan, das seit 2009 immer wieder Thrash Bands aus aller Welt auf der Bühne vereint und sich einen wahren Kultstatus erarbeitet hat, bietet das TTF in Hamburg auch ein großartiges Line up für den Haupttag am 29.11.

Aber auch eine saugeile Kombi für die Warm-up-Party einen Tag vorher steht parat, hier brilliert man mit deutschen Bands wie :

CRUVIOR (UKR/HH) , IRON FIST (HH),

ÆZID (WED) und den fränkischen Underground-Helden ZERRE (WÜ).

Am Samstag – dem eigentlichen TRUE THRASH FEST Hamburg – wird es dann auch internationaler:

Den Anfang werden AMKEN aus Griechenland machen, gefolgt von

BASTARD SKULL aus den USA und den braunschweiger

HEADSHOT um Frontröhre Daniela Karrer.

Als Hauptact werden dann die Thrash-Legenden GAMMA BOMB aus Nordirland das Bambi zerlegen.

Na? Sabbert ihr schon? Natürlich darf man auf jede Band gespannt sein, BASTARD SKULL dürfte dabei für einige besonders interessant sein. Nach der erfolgreichen Album Release Show im legendären Mother Pug’s Saloon in New York City, steht der zweite Gig direkt in Good ol’ Germany an und damit auch direkt die erste Show in Deutschland und Europa überhaupt. UND: Mit John Blicharz und Tom Lorenzo sind gleich zwei Ex-Member von BLOOD FEAST dabei. Apropos: Neben den eigenen Songs des aktuellen Albums ‘Bastard Skull’ und der brandneuen EP ‘More Dread’ werden die Jungs auch ein kleines BLOOD FEAST SPECIAL spielen – sozusagen als Sahnehäubchen.

Sowohl die Warm-up-Show am Freitag als auch das TTF direkt am Samstag startet jeweils um 20 Uhr, Einlass ist jeweils 19 Uhr. Tickets gibt es natürlich bei leotickets.de sowohl für Freitag oder Samstag aber auch als Kombiticket für beide Tage. Bei letzterem spart man sogar noch ein bisschen was. Um Euch die Wartezeit noch etwas zu versüßen, habe ich unten noch ein paar Videos einiger Bands des TTF angehängt. Also, bis zum 28.11. Wir sehen uns.

