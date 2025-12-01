WALHALLA – Festival der Helden 2025

Ein unvergessliches Erlebnis für alle Metal- und Mittelalter-Rock-Fans verspricht wieder das ‘WALHALLA – das Festival der Helden’ in Neumünster zu werden. Dieses Jahr kommt das Festival mit den Bands WIND ROSE, ORDEN OGAN, HAMMER KING, D’ARTAGNAN und ELUVEITIE zurück. Die heiligen (Holsten)Hallen von WALHALLA begrüßen euch alle, um für einen Tag und eine Nacht zusammen die Methörner zu erheben, das Jahr gebührend ausklingen zu lassen und das Jahr 2025 mit den Göttern zu verabschieden! Bereitet euch auf das epischste Mittelalter-Rock/Metal-Festival des Jahres vor!

Hier die Bandvorstellungen:

Die italienischen Power-Metal-Zwerge von WIND ROSE bringen mit ihren epischen Hymnen und mitreißenden Chören jede Bühne zum Beben.

ELUVEITIE schaffen mit ihrer einzigartigen Mischung aus Folk und Melodic Death Metal eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Die Kombination aus traditionellen Instrumenten und harten Riffs macht ihre Shows zu einem unvergesslichen Erlebnis.

D’ARTAGNAN, die Meister des Musketier-Rocks, liefern eine mitreißende Mischung aus Folk, Rock und Abenteuer.

Mit ihrem bombastischen Power Metal und den eingängigen Melodien gehören ORDEN OGAN zu den absoluten Highlights auf jeder Bühne.

Die Piraten des Folk-Metals von STORM SEEKER entführen euch mit ihren wilden Shantys und kraftvollen Riffs auf hohe See.

Und HAMMER KING liefern mit ihrem Power Metal nicht nur kraftvolle Songs sondern auch Show und Energie auf der Bühne, die ihresgleichen sucht.

Und hier ist auch schon die Tagesaufteilung und Running Order:

Hier noch ein paar Zusatzinfos für Euch.

Tickets und Camping:

Für alle Festivalbesucher, die das volle Erlebnis genießen möchten, bietet das WALHALLA FESTIVAL 2025 die Möglichkeit zum Camping direkt vor Ort. Ein separater Parkplatz unmittelbar an den Holstenhallen steht nach Anmeldung dafür zur Verfügung.

Zeitraum:

Camping ist vom 13. bis 14. Dezember 2024 möglich.

Anmeldung:

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Ticket:

Das Campingticket gilt PRO GESPANN (Zugfahrzeug plus Anhänger) und ist unabhängig von der Anzahl der Insassen. Es muss zusätzlich zum eigentlichen Festivalticket (pro Person) bestellt werden.

Öffnungszeiten:

Der Campground öffnet am 13. Dezember um 12:00 Uhr.

Alle für Euch relevanten Tickets bekommt ihr noch direkt HIER !

Bis dahin, wir sehen uns!

