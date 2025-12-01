STEVE ‚N‘ SEAGULLS – ‚The Dark Side Of The Moo‘ Tour 2025

Es war einmal….

ein kalter Wintertag oder eine warme Sommernacht in Finnland – egal, es war irgendwann um das Jahr 2010. Irgendjemand hatte die Idee, Bluegrass, finnische Folkmusik und Rock und Metal zu kombinieren. Das Ergebnis wurde als gut befunden und STEVE ‚N‘ SEAGULLS waren geboren – die Band, von der du nicht wusstest, dass du sie vermisst hast, aber die du definitiv wieder hören willst. In Finnland beheimatet, reitet diese Kongeniale Truppe härter und schneller durch Europa als je zuvor.

Im Jahr 2014 drehte die Band drei Live-Musikvideos auf einem Bauernhof. Das zweite Video, ihre frische Interpretation des AC/DC-Klassikers Thunderstruck, eroberte das Internet im Sturm. Plötzlich fand sich diese Schar finnischer Seemöwen auf Tourneen rund um die Welt wieder, nahm ein Album auf und spielte intensiver und mit mehr Spaß als je zuvor.

Seit damals haben STEVE ‘N’ SEAGULLS vier Studioalben veröffentlicht. Ihr Debütalbum Farm Machine (2015) führte die Band mit 170 Shows durch Europa und Nordamerika. Von kleinen Clubs bis hin zu den größten Festivals Europas, brachten sie ihr Publikum zum Lachen, tanzen und Rocken.

Das zweite Album Brothers in Farms (2016) ebnete dennweoteren Weg und katapultierte die Band als erste finnische Gruppe überhaupt auf Platz 1 der Billboard Bluegrass Charts. Mit über 130 Konzerten pro Jahr tourten sie weiter durch Europa und Nordamerika und veröffentlichten 2018 ihr drittes Album Grainsville.

Wie sein Vorgänger enthielt Grainsville sowohl neu arrangierte Klassiker als auch eigene Songs der Truppe. Die Tour zum Album brachte die Band auf drei Kontinente und zu über 180 Shows. Doch wenn es einmal läuft – dann so richtig. 2020 veröffentlichten STEVE ‚N‘ SEAGULLS ihr bislang ambitioniertestes viertes Studioalbum Another Miracle, das nun zur Hälfte aus eigenen Songs und zur anderen Hälfte aus neu interpretierten Klassikern besteht. Nach der Coronakrise brachen die Jungs wieder auf, um durch die Welt zu touren: diesmal durch durch 4 Kontinente. Europa, Nordamerika, Südamerika und Australien waren die Ziele.

Alle vier Alben der Band erreichten bislang die Albumcharts in Finnland und die Billboard Bluegrass Charts. Ihre Musikvideos haben allein auf YouTube fast 280 Millionen Aufrufe gesammelt. Sie haben auf einigen der größten Festivals der Welt gespielt – darunter Wacken Open Air, Rencontres Trans Musicales, Nova Rock, Sweden Rock und viele mehr. In über 30 Ländern und auf vier Kontinenten haben sie von kleinen Clubs bis zu riesigen Bühnen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise voller guter Laune genommen.

Die ab morgen, 2.12.2025, laufende Tour ist etwas, worauf man sich wieder riesig freuen kann!

“Wir haben einige neue Songs, die dieses Jahr veröffentlicht werden – also können wir es kaum erwarten, sie live für unsere Fans in Europa im Winter 2025 zu spielen!”, läßt die Band voller Vorfreude mitteilen.

Tickets für den Gig in der Kieler Pumpe sind leider nicht mehr erhältlich: Kiel, Jena und Braunschweig sind bereits AUSVERKAUFT!. Für alle anderen Termine sond noch Tickets hier zu kriegen aber beeilt Euch, es gibt für einige Veranstaltungsorte nicht mehr allzu viele.

