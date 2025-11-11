DROPKICK MURPHYS „Europe Tour 2025“

Wenn die DROPKICK MURPHYS rufen, dann kommen wir. Also zumindest, wenn es im Terminkalender keine Überschneidungen gibt. So auch diesmal, als die Murphys im Dreierpack mit den jungen Hardcore Boys HAYWIRE 617 aus Boston und dem britischen Folk/ Punkrockern FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS die Sporthalle Hamburg enterten. Warum dieser Sporthalle diesmal nur die Hälfte der Plätze zur Verfügung hatte im Vergleich zum letzten Mal, hat sicher etliche anwesende verwundert, war man doch bisher immer eine brechend volle, bis unters Dach gefüllte Halle gewohnt, wenn die Bostoner Folk Punks zum Tanz geladen haben. Wie auch immer, der Stimmung hat es jedenfalls nicht geschadet und die Anwesenden haben einfach lauter gesungen und mehr Bewegung in die Menge gebracht, so dass es gar nicht auffiel, dass an diesem Abend weniger Fans anwesend waren.

Den Auftakt machten HAYWIRE 617 aus Boston. Die Jungs, die seit 2024 auf sich aufmerksam machen, bringen wunderbar energiegeladenen Oldschool Hardcore der Marken Agnostic Front, Biohazard oder auch Madball und Gorilla Biscuits mit. Das im Publikum merklich nicht wirklich viele die Band kannten, dürfte sich nach diesem kurzen Intermezzo geändert haben. Wenn auch nur 5 Songs insgesamt dargeboten wurden, so war der Bedarf nach Merch der Band anschließend durchaus merkbar. Die Jungs sollte man sich merken, da wird mit Sicherheit noch einiges kommen.

Bildergalerie Haywire617

FRANK TURNER muss man wohl kaum noch vorstellen. In Begleitung der SLEEPING SOULS ist der britische Singer-Songwriter nicht zum ersten Mal in Hamburg zu Gast. Und das Publikum feiert ihn und seine Songs, als wäre die Band der Headliner des Abends. Und tatsächlich steht man hier mit 12 Songs am Stück so lange auf der Bühne wie andere Bands als Hauptact eines solchen Abends darbieten. Wer FRANK TURNER noch nie live gesehen hat und auf folklastige, Punk geprägte und Handgemachte Musik steht, wer eine warme, mitreißende Stimme liebt und sich in tollen Melodien verlieren kann, dem sei ein Konzert von Frank und seiner Begleitband dringend ans Herz gelegt.

Bildergalerie Frank Turner

Die DROPKICK MURPHYS sind – für mich – immer ein Garant für tolle, tanzbare Folk/Punk Songs, die in ihrer Einzigartigkeit auch von Hollywood seit Jahren immer wieder in Filmen, die im Umfeld der Großen Seen spielen, als Soundtrack eingebaut werden. In Hamburg trifft die Band jedes mal erneut auf ein Publikum das sowohl deren Musik als auch deren klare Kante gegen Rassismus, Unterdrückung und Ausbeutung liebt und unterstützt. Das wird auch durch den Stand Deutschlands größter Jugendinitiative “Kein Bock Auf Nazis” deutlich, der förmlich belagert wird vor, während und nach den jeweiligen Konzerten der drei Bands. Die Murphys feuern hier glatte 24 Songs in die Menge und jeder einzelne wird stimmgewaltig und textsicher mitgesungen. Jedesmal wieder ein tolles Erlebnis und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.

BildergalerieDropkick Murphys