BATTLE BEAST, DOMINUM, MAJESTICA „European Tour 2025“

Was bitte war das denn? Am 17.10. Freitagabend: BATTLE BEAST luden zum Tourauftakt und zur Album Release Show zum neuen Pressling ”Steelbound”. Ursprünglich in der Inselpark Arena geplant, wurde der erste Gig der Tour aber letztendlich aus produktionstechnischen Gründen in die Fabrik verlegt, die dann auch ein AUSVERKAUFT melden konnte. Kleinere Bühne, gemütlichere Atmosphäre: beides passte dann doch besser zusammen als viele befürchtet hatten.

Den Anfang machten die Schweden MAJESTICA, die man hierzulande bisher leider noch viel zu selten gesehen hat. Viel zu kurz, aber dafür umso geiler der Abriss, den Tommy Johansson und seine Jungs da geliefert haben. Mit 7 Songs – incl. dem Fanliebling ‘Metal United’ und dem Titeltrack ‘Power Train’ ihres letzten Albums, heizten sie dem Publikum schon ordentlich ein und haben schon die Lust nach einer vollständigen Headliner Tour der Jungs geweckt.

Bildergalerie Majestica

Dann waren DOMINUM an der Reihe, die

– quasi als Zwischenmahlzeit – dem geneigten Hörer, ihren zombiefizierten Power Metal mit leichtem Oompheinschlag und Ghost Anleihen kredenzten. Die Show war wirklich top, die Musik konnte mich bisher nicht ganz so abholen, aber live waren sie dann doch richtig gut und in Gänze sind sie ein Tipp, den man gerne so weitergeben kann. Chapeau!

Bildergalerie Dominum

BATTLE BEAST waren dann nach kurzer Umbaupause auch endlich dran. Wenn bei Battle Beast ein neues Album ansteht und damit eine neue Tour einhergeht, dann kann man sich auf eines von vornherein einstellen: neues Kostüm bei Frontfrau Noora, neues Bühnenbild, neues Lichtkonzept. Insgesamt eine, fürs Publikum, sehr geile und spookige Stimmung, die man in dieser Form in der Inselpark Arena niemals hinbekommen hätte. Mit insgesamt 18 Songs konnten die Finnen aus dem Vollen schöpfen und haben natürlich auch neues Material vorgestellt wie z.B. ‘Here We Are’ oder auch ‘Blood Of Heroes’. Mit dem Elton John Cover ‘Can You Feel The Love Tonight’ aus dem Disney Klassiker ‘Der König Der Löwen’ hatte man dann auch extra für die deutschen Konzerte einen Extra Song im Gepäck, den Noora sensationell abgeliefert hat. Ein tolles Konzert, in einer einmaligen Location mit toller Atmosphäre. Herz, was willst Du mehr? Danke für diesen tollen Abend.

Bildergalerie Battle Beast