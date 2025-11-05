Die Apokalyptischen Reiter „Freie Republik Reitermania“ Tour 2025

DIE APOKALYPTISCHEN REITER feiern ihre 30-jährige Existenz auf Erden mit einer spektakulären Jubiläumstour, die mit “Freie Republik Reitermania“ betitelt wurde. Auch ein dazugehöriges Jubiläumsalbum, welches bereits am 31.10. erschienen ist, halten sie für die Fans bereit. Ein Manifest der Freiheit, des freien Geistes und der Leidenschaft, die die Band seit 1995 stetig und unaufhaltsam vorantreibt.

Die Setlist, die aus Klassikern, Lieblingssongs der Fans und neuen Hymnen bestehen wird, ist ein Versprechen der Reiter auf eine Show, die Generationen verbinden wird – sowohl alte Wegbegleiter als auch neue Anhänger gleichermaßen. Intensive Augenblicke und Momente, die alte Fans in Erinnerungen schwelgen lassen werden und Newbies die ungebändigte Energie der Reiter zum ersten Mal hautnah spüren lassen. Vergangenheit, alte Zeiten und die Zukunft verschmelzen in einer Show voller Energie, Bewegung, Musik und der allgegenwärtigen Reitermania! Supportet werden die Reiter hierbei von den Mannheimer Melodic Deathmetalern von CYBERCORE und den Leipziger Powermetal Heroen von VICTORIUS. Die geballte Power aller drei Bands macht diese Tour einzigartig und noch interessanter. Tickets gibt es noch unter Eventim und selbstverständlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Weitere Informationen