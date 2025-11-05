Platte des Monats 11/25

Die deutsche Rap-Rock-Band serviert mit ihrem fünften Studioalbum hymnische Refrains und spitze Worte, als hätten sie ihrem Sound rote Turnschuhe angezogen. Die Platte klingt wie eine nächtliche Stadterkundung mit Megafon: provokant,

temporeich und voller Ecken, an denen man sich die Gedanken stößt. Die Hooks kleben im Ohr wie Kaugummi an der Schuhsohle.