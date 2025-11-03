Konzerte der Woche 3.-9.11.

MONTAG, 03.11.

Julian Lange

Elbphilharmonie,

Kleiner Saal – 19:30

Der 37-jährige Kalifornien ist ein Ausnahmetalent an der Gitarre – zeitgenössischer Jazz, voller Virtu- osität und Technik. 2021 schaffte Lage mit seinem Stück Familiar Flower den Durchbruch und unterschrieb bei Blue Note Records. Mittlerweile ist er bekannt und gern gehört auch außerhalb der Jazz-Community. In der Elbhi wird er Solo spielen, genauso wie auf seinem letzten Longplayer.

MITTWOCH, 05.11.

Able Noise + Milkweed

MS Stubniz – 19:00

Zwei experimentelle Duos teilen sich die Bühne des Schiffs an diesem Abend. AN aus den Niederlanden spielen Schlagzeug und Bariton-Gitarre, MW aus dem Vereinigten Königreich arbeiten ebenfalls mit Drums, Banjo und Samplern. Obwohl beide Projekte verkopft sind, geht es doch ruhig und voller melancholischer Stimmung zu. Ein spannender Abend, gerade in dem bespielten Ambiente.

SUNN O)))

Uebel & Gefährlich – 20:00

Was kann man noch über das legendäre Doom-Metal- Duo schreiben, was noch nicht gesagt wurde? Wem kann man noch erzählen, dass dies die Liveband schlechthin ist? Stephen O’Malley und Greg Anderson stehen vor einer Wand an Amps und ihre Gitarren sind so laut, dass man es spürt – seit über 25 Jahren ein ungeschlagenes Konzept.

FREITAG, 07.11.

Wolf Alice

Georg Elser Halle – 19:00

Gitarrist Ellie Rowsell (33) führt seit 2010 ihre Indie- Rock/Dream-Popband vom Geheimtipp zur großen Bühne. Die vier Londoner begeistern mit ihren emotionalen Sounds und tanzbaren Songs, die einen in jeder Stimmung abholen. Wir freuen uns auf einen Abend mit nostalgischem Rock-Gestus, verträumten Vocals und treibendem Schlagzeug.