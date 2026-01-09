Konzerte des Monats Januar 2026

DONNERSTAG, 01.01.

Love Newkirk

Altonaer Theater – 18:00

Das Neujahrskonzert mit Soul-, Jazz- und Ghospelklassikern geht in die 20te Runde. Dieses Jahr steht Love Newkirk mit ihrer ebenso talentierten

Tochter Celine Love auf der Bühne.

SAMSTAG, 10.01.

Thees Uhlmann

Elbphilharmonie Großer Saal – 15:00/20:00

Im letzten Jahr spielte der Wahlberliner bereits eine große Tour mit dem Konzept einer Werkschau – „…von Tomte bis heute“, von den Anfängen des Sängers /Gitarristen mit der Hamburger Schulband Tomte bis zu seinen drei Solo-Alben. In der Elbphi findet dies nun seinen Abschluss, akustisch und solo; eine Reflektion und eine Feier des Erreichten.

DONNERSTAG, 15.01. + 29.01.

Volkan Baydar & Friends

Bar Italia – 18:00

Mit gleich zwei Terminen sorgt der ehemahlige Orange Blue Sänger für Stimmung in der Bar Italia.

Mehr Konzerte findet ihr im neuen OXMOX!