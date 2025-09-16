Wacken 2025 – Muddy Hell beim 34. WACKEN OPEN AIR

Text: Kristina Meintrup

Es ist wieder soweit! Anfang August pilgern sie zu tausenden Richtung Norddeutschland – Die Fans des wohl bekanntesten Metal-Festivals der Welt: Dem Wacken Open Air. Aus der ganzen Welt reisen die Fans zu dem prestigeträchtigen Musikfestival an.

Auch in diesem Jahr, zur 34. Auflage der Veranstaltung, stürmen knapp 80.000 Metalheads den Holy Ground. Auch in diesem Jahr startet das Line Up bereits am Mittwoch. So reisen die ersten Fans schon am Sonntag an und starten mit den legendären Partys auf den Campgrounds.

Das Wacken hält auch in diesem Jahr, was sein exzellenter Ruf verspricht: Ein Line Up mit zahlreichen Hochkarätern wie Guns´n Roses, Gojira, Apocalyptica und vielen mehr, ein vielseitiges Rahmenprogramm und auf der Plaza laden eine Vielzahl an Verkaufsständen zum Stöbern und Schlemmen ein. Auch der beliebte Farmers Market und ein Drogerimarkt sind wieder Teil des Wacken.

Schon am Montag können die ersten angereisten Besucher kleinere Konzerte erleben und gemeinsam mit Wacken-Gründer Holger Hübner dessen Geburtstag feiern. Wacken eben – ein Familienfest. Wo man unter Freunden feiert und die Musik genießen und sie feiern kann.

Getreu dem Motto: Rain or shine! Hat der Wettergott wieder ordentlich Regen und Sturm geschickt, was der Stimmung keinen Abbruch tut. Kein Wacken ohne eine ordentliche Schlammschlacht. Also, rein in die Gummistiefel und Regenjacke und ab zur Lieblingsband auf einer der neun Bühnen. Erinnerungen an das Jahr 2023 werden wach, als der Holy Ground sich ebenfalls von seiner schlammigen Seite zeigt und das Vorankommen auf dem Untergrund ehr einer Wattwanderung glich.

Bilder: Wacken im Matsch 2025 von Toni B. Gunner

Am Mittwoch kämpfen sich die Besucher durch das schlammige Bodenwerk, unablässige Schauer fördern die wacken-typische Bodenkonstistenz, die Stimmung ist dennoch großartig, als die Tore zum Infield sich endlich öffnen und die Fans in jubeldenden Schreien auf das Feld stürmen, im Regen tanzen und den Boden des Holy Ground küssen.

Der Mittwoch hält mit Beyond THE BLACK und APOCALYPTICA schon viele beliebte Acts bereit. Auch SALTATIO MORTIS sind mittlerweile vom Wacken Open Air nicht mehr wegzudenken und präsentieren eine gigantisch mitreißende Show zu ihrem 25-jährigen Jubiläum. Gastmusiker wie TINA GUO ergänzen die hochkarätige Show.

Am Donnerstag verwöhnt der Himmel die Besucher mit sonnigen Momenten und auch auf den Bühnen herrscht beste Stimmung und ein musikalisches Feuerwerk jagt das nächste. MICHAEL SCHENKER, GRAVE DIGGER und viele weitere Acts locken die Besucher in die Schlammschlacht vor den Bühnen, wo kräftig gefeiert wird. Als Headliner stehen GUNS N’ ROSES mit einer über dreistündigen Show auf der Hauptbühne.

Die Zeit vergeht wie im Flug und schon bricht auch der Freitag herein. Ein Highlight jagt das nächste und das WACKEN AIR zeigt wieder einmal, warum es mit seiner großen und fein ausgewählten Bandauswahl groß und klein, generationenübergreifend, anspricht. Phänomene wie HEAVY SAURUS begeistern gleichermaßen alt und jung. Headliner PAPA ROACH rocken wie es im Buhe steht, KATATONIA, BAD LOVERZ, DIMMU BORGIR oder FEAR FACTORYkomplettieren das Tages-Line Up. Gastauftritte von Metal Queen DORO oder TINA GUO überraschen und begeistern zugleich.

INDUCTION aus Hamburg sind zum ersten Mal auf dem Wacken und begeistern mit ihrem energiegeladenen Power Metal. Vor zwei Jahren war PEYTON PARRISH als Gastsänger bei der Performance von SALTATIO MORTIS zu Gast in Wacken, in diesem Jahr spielt er sein eigenes Set vor fast 80.000 Fans.

Als neues Element auf dem Festival ist das SPACE CAMP, dem diesjährigen Themenarial. Interviews und Gespräche mit Astronauten runden das Programm ergänzend zu den musikalischen Acts ab. Astronautin RABEA ROGGE ermutigt im Gespräch über die Wissenschaft im All. „Traut euch, groß zu träumen“. Neben der Musik überzeugt die Großveranstaltung erneut mit einem vielfältigen Rahmen.

Lesungen wie von THORSTEN STRÄTER, das Metal Workout und zahlreiche Stände der WACKEN FOUNDATION machen das Festival zu einem Erlebnis, das nicht nur dem fantastischen Line Up zu verdanken ist. In der WACKEN UNITED Area kommen Journalsiten, Musiker und Fans zusammen, können sich austauschen und eine besondere Atmosphäre genießen.

Bilder: Bands Wacken 2025 von Toni B. Gunner

Überall gibt es etwas zu entdecken, neue Freundschaften entwickeln sich und das Line Up mit all seinen beliebten Bands sind das Rezept für ein erfolgreiches WACKEN. Und wenn am Abend der tonnenschwere Bullhead zwischen der Faster und der Harder-Bühne in Flammen steht, ist die Stimmung an ihrem Höhepunkt.

Am Samstag Abend wird nach der Show von GOJIRA die Spannung greifbar: Die Announcment-Show steht kurz bevor. Wer wird im Jubiläumsjahr auf dem Festival spielen? Erste Jubelrufe werden gen Himmel gesandt, als Namen wie IN FLAMES, SAVATAGE, DEF LEPPARD, POWERWOLF oder SEPULTURA genannt werden. Unter dem Motto „Party on“ verspricht die 35. Ausgabe des Kultfestivals wieder ein besonderes Ereignis im Kalender für das kommende Jahr zu werden.

Den Abend und das diesjährige WACKEN OPEN AIR kompletieren nach der Aannouncement-Show MACHINE HEAD. Metal pur erwartet die Besucher, die zum Abschuss des Festivals noch einmal die geballte Ladung ihrer Lieblingsmusik auf die Ohren bekommen. Es wird im Schlamm gemosht, getanzt, die Haare geschwungen was das Zeug hält.

Am Abreisetag dann zeigt sich erneut, was diese Wacken-Familie so besonders macht: Durch den tagelangen Regen ist der Boden immer weicher und schlammiger geworden. Mit vereinten Kräften hilft man sich gegenseitig, die Fahrzeuge von den Campgrounds zu bewegen. Trecker eilen im Notfall dazu. Wacken eben – Rain or shine!