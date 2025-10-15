Bald ist es wieder soweit und das METAL HAMMER PARADISE 2025 eröffnet seine Pforten. Am Freitag 28.11. und Samstag 29.11. findet das MHP 2025 wieder Im Ferienpark Weissenhäuser Strand statt. Die Festivaltickets mit Unterkunft im Ferienpark sind schon ausverkauft, Tickets ohne Unterkunft sind für beide Tage noch erhältlich. Aber auch hier heißt es, schnell die letzten Tickets sichern, denn auch wenn das Wetter kälter wird, hier wird es heiß her gehen!

Am Freitag eröffnen am späten Nachmittag TURBOKILL das beliebte Indoorfestival am Ostseestrand, das auf drei Bühnen mit einer Menge Bands aufwartet. Auch die Death-Metal-Shootingstars KANONENFIEBER, sowie die Schweden von BROTHERS OF METAL und die italienischen RHAPSODY OF FIRE und einige Bands mehr aus allen Sparten des Metals läuten lautstark das Wochenende ein, bevor mit mit APOCALYPTICA der Headliner das Freitagsprogramm beschließen wird.

Der Samstag wird um 14 Uhr von den Hamburgern INDUCTION eröffnet, die Tschechen von DYMYTRY PARADOX, der heißeste Ruhrpott Export seit die Stahlschmieden dessen erloschen sind – THE NIGHT ETERNAL – werden euch ebenso begeistern wie NESTOR, APRIL ART, J.B.O, BENEDICTION und weitere, bevor mit SAXON eine Szenelegende das Festival beschließen wird.

Auch eine Warm-up Party am Donnerstagabend sowie Aftershow Parties am Freitag und Samstag sorgen für genug hartmetallische Klänge auf die Ohren. Wer eine kurze Verschnaufpause und etwas Ruhe sucht, kann bei einem Spaziergang am nahegelegenen Ostseestrand frische Luft schnappen. Weitere Angebote des Ferienparks Weissenhäuser Strand wie das Dünenbad, Abenteuer Dschungelland, Fitnesskurse, Bowling und Kegeln können von den Tagesbesuchern gegen Gebühr in Anspruch genommen werden. Für das leibliche Wohl sorgen sechs Restaurants und auch ein kleiner Supermarkt auf dem Gelände sowie ein Bäcker bieten stets frische Waren an.

Das vollständige Line-Up findest Du auf

https://metal-hammer-paradise.de/de/line-up/

Tages- und Wochenend-Tickets sind unter

https://metal-hammer-paradise.de/de/tickets/

erhältlich