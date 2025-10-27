Hell Nights 2025

Menu
Welcome to the HELL NIGHTS. jedes Jahr zu Halloween gehen THE OTHER auf Tour. Mit im Gepäck haben sie jedes Jahr andere Bands. Waren es letztes Jahr die Fledermäuse des Dark Rock – THE 69 EYES – sind es dieses Jahr  die Glam Shock Rocker von WEDNESDAY 13, die amerikanischen Horrorpunker von BLITZKID und CALABRESE . In Hamburg macht der Horrozirkus bereits am Mittwoch den 29.10.2025 im Kaiserkeller Halt. Wer also auf Horropunk steht und die Musik der Bands liebt, sollte sich ein Ticket sichern. Für die jenigen unter euch, die sich spontan noch entschließen sollten, gibt es auf Eventim und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen noch Tickets.  Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen, denn mehr Horror wird es vor Halloween nicht geben.

 

