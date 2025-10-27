SUZI QUATRO – The Queen Of Rock n’Roll Tour 2025

Rock Ikone SUZI QUATRO, bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihre unvergesslichen Hits wie ‚Can The Can‘, wird am 15.11. das CCH – genauer gesagt, den Saal 1 – mit ihrer mitreißenden Art und grandiosem Sound in seinen Grundfesten erbeben lassen. Mit ihrer unverkennbaren rauchigen Stimme, ihrem Bass und ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz wird sie mit Sicherheit für eine erinnerungswürdige Nacht voll Rock n’Roll sorgen.

Der Gig wird eine großartige Mischung aus ihren bekanntesten Hits aber auch neueren Songs bieten, die die Fans zum Tanzen bringen werden. Von Klassikern wie „Stumblin‘ in“ und „48 Crash“ bis hin zu den Tracks ihrer neueren Alben wie „Face To Face“ wird SUZI QUATRO ihr Publikum mit ihrer unvergleichlichen Musik und ihrem frechen Charme begeistern.

Tickets sind noch bei Eventim zu kriegen, ansonsten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Beginn ist am 15.11. um 20:00 Uhr.