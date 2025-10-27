Menu
SUZI QUATRO – The Queen Of Rock n’Roll Tour 2025

SUZI QUATRO – The Queen Of Rock n’Roll Tour 2025

 

Rock Ikone SUZI QUATRO, bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihre unvergesslichen Hits wie ‚Can The Can‘, wird am 15.11. das CCH – genauer gesagt, den Saal 1 –  mit ihrer mitreißenden Art und grandiosem Sound in seinen Grundfesten erbeben lassen. Mit ihrer unverkennbaren rauchigen Stimme, ihrem  Bass und ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz wird sie mit Sicherheit für eine erinnerungswürdige Nacht voll Rock n’Roll sorgen.

Der Gig wird eine großartige Mischung aus ihren bekanntesten Hits aber auch neueren Songs bieten, die die Fans zum Tanzen bringen werden. Von Klassikern wie „Stumblin‘ in“ und „48 Crash“ bis hin zu den Tracks ihrer neueren  Alben wie „Face To Face“ wird SUZI QUATRO ihr Publikum mit ihrer unvergleichlichen Musik und ihrem frechen Charme begeistern.

Tickets sind noch bei Eventim zu kriegen, ansonsten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Beginn ist am 15.11. um 20:00 Uhr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Inhalt entsperren

Weitere Informationen

 

,,,,,,

Autor

  • Zwiebel. Er hat nicht nur einen an selbiger, er kennt auch 1000 Rezepte mit ihr. Hauke Jans bei uns auch liebevoll als Rockasmurf betitelt, ist zudem in der Metalszene als Fotograf und Schreiber unterwegs. Der Hobbykoch, Kuttenträger und hauptberufliche Resopal-Termite - etwas seriöser als Tischler bekannt - liebt handgemachte Musik, besonders im Metal-, Rock, und Bluesbereich. Als Co - Head unseres ROXX Ablegers, will er euch natürlich bei Laune halten und die Clubs, Geheimtipps und Konzerteindrücke mit Witz und Charme näherbringen

    Alle Beiträge ansehen

Ähnliche Artikel

OXMOX ABO AKTION

das Durchblick-Abo
Secret Link