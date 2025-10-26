A Cold Paradise – Der Anfang ist gemacht

Wie es in der Musikwelt so ist, trennen sich Bands von Mitgliedern, lösen sich Bands komplett auf oder deren Mitglieder starten Side – oder Soloprojekte. So auch bei ALL FOR METAL. Während Tetzel mit ASENBLUT schon länger in Gange ist als mit AFM und Jassy die Band für ihre eigenen Wege verlassen hat, ist nun Antonio mit seinem eigenen Metalprojekt am Start. A COLD PARADISE nennt sich die Combo, die aus folgenden Mitgliedern besteht:

Antonio Calanna – Gesang

Tim Kanoa Hansen (Induction) – Lead Guitars

Paolo Avanzini – Rhythmusgitarre / Gesang

Dominik Gusch ( Induction) – Bass

Daniele Motta – Drums

Christina Schulz und Sofia Verderio – Tänzerinnen

Nachdem mit „El Perdón“ und “ Talking To The Moon“ schon zwei Songs bekannt gegeben und online gestellt worden, ist nun mit „The Prettiest Girl On Earth“ Song Nummero Tre online abrufbar. Wo ist das ganze nun einzuordnen? Ich würde das ganze als ‚Heavy Rock mit ordentlichem Powermetaleinschlag‘ bezeichnen wollen, wenn man denn überhaupt eine Schublade benötigt. Der Song geht in guter, alter Endachtziger Manier direkt in die Ohren. Wunderbare Drums, großartige Gitarren, schöner und vorallem hörbarer Bass und Antonios unverkennbarer Gesang machen das Stück zu einem deutlichen Statement für den Weg, den die Band einschlagen will. Einzig die eingestreuten Keyboards sind für mich vernachlässigbar und stören die Harmonie des Songs. Ohne die, käme der Song druckvoller und straighter rüber. Das Video zum Song habe ich Euch unten angehängt.

A COLD PARADISE bestehen aus gestandenen Musikern, die alle schon einiges geleistet haben aber an dem letzten Fitzelchen der Harmonisierung sollte noch gearbeitet werden. Das Potential ist da, und ich bin mir sicher, das wir da noch ordentlich was auf die Ohren kriegen werden. Antonio und Tim Hansen sind doch immer für ne Überraschung gut. UND: Es wäre auch ein wenig Mut zu mehr Songs in Antonios Muttersprache wünschenswert, denn mit ‚El Perdón‘ zeigt die Band eindrücklich, das Gianna Nannini Vibes nicht kitschig klingen müssen, sondern im Stile von A COLD PARADISE sogar sehr cool den italienischen Flair rüber bringen können, selbst wenn das Stück ansich ein Metalcover von Enrique Iglesias ist und selbstverständlich in spanischen gesungen ist. Die Italo Vibes sind dennoch erkennbar.

