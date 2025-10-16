WIND ROSE in Hamburg zu Gast

Text: Kristina Meintrup
Fotos: Nola
Ein musikalischer Sturm fegt am vergangenen Donnerstag durch
Hamburg, als WIND ROSE auf ihrer großen Tourslayer Europe 2025 –
Tour in der Großen Freiheit 36 zu Gast sind.
Mit dabei sind ANGUS MCSIX und ORDEN OGAN.
Und eben diese
beweisen als Vorbands wieder einmal ihr Können auf ganzer Linie.
So verwandelt sich der Konzertsaal auf dem Hamburger Kiez schnell
in einen energetischen Hexenkessel. ANGUS MCSIX erobern die
Bühne und die Zuschauer in kürzester Zeit, spielen ihre hymnisch
anmutenden Songs und werden mit donnerndem Applaus belohnt.
Ohrwürmer wie „Master of the Universe“ oder „Ride to
Hell“ kommen anmutig und kraftvoll daher, die Band zeigt sich
fokussiert und bestens aufeinander abgestimmt.
Bildergalerie Angus McSix
Dem ersten musikalischen Leckerbissen folgen Orden Ogan mit
ihren eingängigen Powermetal-Songs. Epische Klänge vereinen sich
mit dem gefühlvoll kräftigen Gesang von „Seeb“ Levermann.
Begeistert sind aus dem Publikum die Textzeilen jedes Songs zu
hören, jedes Stück wird unter frenetischem Jubel beendet. Epen wie
„Come with me to the other Side“, „The Order of Fear“ oder
„Gunman“ gehen dem Zuhörer bis unter die Haut und machen
erneut deutlich, wo die Faszination dieser einzigartigen Band
entsteht.
Bildergalerie Orden Ogan
Als Headliner betreten Wind Rose die Bühne. Die Band aus dem
italienischen Pisa ist europaweit für ihren Powermetal bekannt,
dessen Texte zumeist auf Werken des Schriftstellers J.R.R. Tolkien
beruhen. In Hamburg ist natürlich auch der Hit dabei, der die
sympathischen Italiener bekannt gemacht hat: Eine Coverversion
von Diggy Diggy Hole aus dem Computerspiel Minecraft. Voller
Energie, Freude und Bühnenpräsenz holt die Band ihr Publikum ab,
zieht jeden in seinen Bann und ist einfach ein rundum ‚Gute-LauneKonzert-Garant‘.
Bildergalerie Wind Rose