WIND ROSE in Hamburg zu Gast

Text: Kristina Meintrup

Fotos: Nola

Ein musikalischer Sturm fegt am vergangenen Donnerstag durch

Hamburg, als WIND ROSE auf ihrer großen Tourslayer Europe 2025 –

Tour in der Großen Freiheit 36 zu Gast sind.

Mit dabei sind ANGUS MCSIX und ORDEN OGAN.

Und eben diese

beweisen als Vorbands wieder einmal ihr Können auf ganzer Linie.

So verwandelt sich der Konzertsaal auf dem Hamburger Kiez schnell

in einen energetischen Hexenkessel. ANGUS MCSIX erobern die

Bühne und die Zuschauer in kürzester Zeit, spielen ihre hymnisch

anmutenden Songs und werden mit donnerndem Applaus belohnt.

Ohrwürmer wie „Master of the Universe“ oder „Ride to

Hell“ kommen anmutig und kraftvoll daher, die Band zeigt sich

fokussiert und bestens aufeinander abgestimmt.

Bildergalerie Angus McSix

Dem ersten musikalischen Leckerbissen folgen Orden Ogan mit

ihren eingängigen Powermetal-Songs. Epische Klänge vereinen sich

mit dem gefühlvoll kräftigen Gesang von „Seeb“ Levermann.

Begeistert sind aus dem Publikum die Textzeilen jedes Songs zu

hören, jedes Stück wird unter frenetischem Jubel beendet. Epen wie

„Come with me to the other Side“, „The Order of Fear“ oder

„Gunman“ gehen dem Zuhörer bis unter die Haut und machen

erneut deutlich, wo die Faszination dieser einzigartigen Band

entsteht.

Bildergalerie Orden Ogan

Als Headliner betreten Wind Rose die Bühne. Die Band aus dem

italienischen Pisa ist europaweit für ihren Powermetal bekannt,

dessen Texte zumeist auf Werken des Schriftstellers J.R.R. Tolkien

beruhen. In Hamburg ist natürlich auch der Hit dabei, der die

sympathischen Italiener bekannt gemacht hat: Eine Coverversion

von Diggy Diggy Hole aus dem Computerspiel Minecraft. Voller

Energie, Freude und Bühnenpräsenz holt die Band ihr Publikum ab,

zieht jeden in seinen Bann und ist einfach ein rundum ‚Gute-LauneKonzert-Garant‘.

Bildergalerie Wind Rose