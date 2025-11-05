BAD OMENS „Do You Feel Love“ Tour 2025

Kaum eine Band hat sich in den letzten Jahren zu einem solch großen Phänomen entwickelt wie BAD OMENS. 2015 als Metalcore-Band in Richmond, Virginia gegründet, hat die Band um Sänger Noah Sebastian mit starken Industrial-Einflüssen, ihrem emotional-geladenen und eingängigen Sound einen Maßstab für modernen Alternative Metal gesetzt. Mit ihrem dritten Album „The Death of Piece of Mind“, das ihnen 2023 den Heavy Music Award für das beste Album bescherte, gelang der Band 2022 der endgültige Durchbruch. Der Platin-zertifizierte Song „Just Pretend“ sowie der Titeltrack „The Death of Piece of Mind“ und „Like A Villain” wurden darauf zu den größten Hits der US-Amerikaner, die ihren Erfolg seit 2015 mit jedem weiteren Release hochskalieren. Im Dezember kommt die Band mit Support von BILMURI (alias JOHNNY FRANCK von ATTACK ATTACK!), sowie die L.A. Metalcorer THE GHOST INSIDE nach Zürich, Nürnberg, Berlin, Oberhausen und auch Hamburg.

BAD OMENS ist weit mehr als eine erfolgreiche Metalcore-Band. Sie sind ein weltweit gefeiertes Phänomen, das mit einem einzigartigen Sound die Sphären der eigenen Emotionen erforscht und sich dabei keinerlei Grenzen setzt. Auf ihrer aktuellen Single „Specter“ widmen sich Bad Omens erneut düsteren Klängen, die in einer emotionalen und atmosphärischen Ballade noch tiefer in den Industrial-Sound gezogen werden. Welchen Impact ein neues Album haben wird, lässt sich aktuell nur ausmalen. Dass BAD OMENS im Dezember auf Arenatour kommen, ist jedoch bereits ein Indikator dafür, in welche Liga die Band sich längst gespielt hat und dies am 9.12. in der Hamburger Barclays Arena sicherlich eindrucksvoll belegen werden. Tickets sind noch bei Eventim und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.