Menu
LORENA & Band auf dem Reeperbahn Festival

LORENA & Band auf dem Reeperbahn Festival

LORENA aka Lorena Daum, die diesjährige German Songwriting Award Gewinnerin, spielt am 18. September um 21 Uhr im Club Alte Liebe. Achtung! für dieses Event wird kein Festival Ticket benötigt.

  Die gebürtige Fränkin und Wahlhamburgerin dürfte vielen noch durch die TV-Sendung „The Voice Of Germany“ bekannt sein, bei der sie 2020 mit „Enjoy The Silence“ eines der legendärsten Battles aller Zeiten bestritt. Seitdem ist viel passiert. LORENA sang live im TV vor einem American Football Spiel die deutsche Nationalhymne, vor 32500 Zuschauern, im Hamburger Volksparkstadion. Sie schreibt ihre eigenen Songs und erfreut sich einer stetig wachsenden Fangemeinde. Mit ihrem eigens entwickelten Genre HEART ROCK -Rock, der zu Herzen geht- wird sie von Fachjournalisten zu einer der Rocksängerinnen der Zukunft erklärt:“ Modern, kraftvoll, gepaart mit emotionaler Intensität.“ Viele von Euch kennen Lorena, denn sie ist mittlerweile eine echte Hamburger Dern, sie liebt den Kiez und wie man sieht liebt der Kiez sie. Wer also LORENA mit ihren eigenen Songs nicht verpassen möchte, ist herzlich eingeladen die Alte Liebe zu besuchen.

Lorena startet jetzt voll durch und ist gerade in der Produktion zu ihrem ersten eigenen Album. Dieses wird im Januar 2026 erscheinen und den Namen „Rebel Soul“ tragen. In diesem Sinne lasst uns diese wundervolle Künstlerin auf ihrem unermüdlichen Weg an die Spitze der Charts unterstützen.

,,,,

Autor

  • Das ist unsere Nola. Kopf des ROXX und liebende Mama für ihren Sohn und ihre Frenchie Pug Dame Buffy. Bei ihr kann man sagen, dass die Chemie stimmt. Denn sie ist nicht nur ein herzensguter Mensch und auf Harmonie im Team gepolt, mit Haarspray kennt sie sich auch bestens aus, denn ihr Steckenpferd ist der Glam- und Hard Rock und das sieht man auch ihren Bildern an: Energie und Leidenschaft voll im Fokus

    Alle Beiträge ansehen

Ähnliche Artikel

OXMOX ABO AKTION

das Durchblick-Abo