Konzerte der Woche 10.-16.11.

Foto: Nina K.

DONNERSTAG, 13.11.

Leo Kottke

Laeiszhalle 20:00

Mit 80 Jahren steht derAusnahme-Gitarrist immer noch auf der Bühne – und das zu Recht! Der US-Amerikaner spielt seine Akustikgitarre mit viel Gefühl und Talent und begeistert damit seit 45 Jahren seine Fans. Seine Einflüsse sind bis heute zu spüren, bei großen Namen wie Michael Hedges, John Fahey und Preston Reed.

SAMSTAG, 15.11.

The Rapture

Fabrik – 19:00

Mittlerweile handelt es sich um die zweite Reunion des Rock Trios aus NYC, welches maßgeblich den Indie-Rock der Nuller Jahre prägte. Ohne neues Material, freut man sich einfach auf die Hits der drei Alben aus jener Zeit – besonders ihr Debut Echoes (2003) hat mittlerweile Kultstatus.

Suzi Quatro

CCH – 20:00

Die Queen of Rock N’ Roll begeistert seit den 70ern ihre Fans mit Rocknummern der Extraklasse. Hits wie “Can the Can” und “Stumblin’ In” behalten bis heute ihren Charme und werden ergänzt mit Songs von Suzis neueren Platten der letzten Jahre. Wer Rockgeschichte live erleben will, ist hier genau richtig.