Konzerte der Woche 17.-23.11.

FREITAG, 21.11.

Revolverheld

Barclays-Arena 20:00

Melodischer Rock, deutsche Texte und ein kleiner Pop-Einfluss – Revolverheld liefert seit 20 Jahren Songs zum Mitsingen. Die Setlist zur Jubiläumstour wird sich wohl zusammensetzen aus alten Klassikern und neuen Veröffentlichungen, die allesamt für gute Stimmung sorgen.

SAMSTAG, 22.11.

Kakkmaddafakka

Große Freiheit 36 – 20:00

Die norwegische Indie-Rock-Band bringt im September diesen Jahres die erste Single seit 2022 raus – und geht jetzt auf Europa Tournee mit Stopp in Hamburg. Ihre Mischung

aus Rock, Pop, Disco und Sprechgesang ist einzigartig, beeindruckend und immer einen Konzertbesuch wert.