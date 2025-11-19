Exklusiv-Interview mit Uriah Heep

Foto: Richard Stow
Uriah Heep
Keine Chorknaben
Nach mehr als 40 Millionen verkaufter Alben, Welthits wie „Lady In Black“ und Tourneen durch über 60 Länder sind sie immer noch unterwegs: Uriah Heep aus London.
Nur: die Urgesteine um Bandgründer Mick Box (78) und Sänger Bernie Shaw (69) wollen in Zukunft kürzen treten. „The Magician’s Farewell Tour 2025“ markiert ihren Abschied von langen, kräftezehrenden Konzertreisen. Frontmann Shaw erzählte OXMOX, warum Rockmusik nicht totzukriegen ist, wie man im Tonstudio Magie entfacht und welche Abenteuer er einst in der Sowjetunion erlebte.
Ist die Abschiedstournee eine Konzertreise wie jede andere?
Shaw: Nun, alle unsere Tourneen unterscheiden sich. Wir verwenden jedes Mal ein neues Bühnenbild, wir ändern das Repertoire und sind damit das ganze Jahr über unterwegs. Wir werden nur keine 18 Wochen langen Reisen mehr machen. So lange wollen wir von unseren Familien nicht mehr getrennt sein. Wir sind nicht mehr 21. Mick ist der Älteste von uns, aber in seinem Kopf ist er wahrscheinlich der Jüngste. Wir wollten einfach etwas kürzer treten, weil ich nächstes Jahr mein 40-jähriges Jubiläum mit Uriah Heep feiere und wir immer 200 Tage im Jahr von zu Hause weg waren. Wir hören also nicht auf. Wir werden weiterhin Alben aufnehmen und auftreten, aber keine wirklich langen Tourneen mehr spielen.
Ist das auf den Brexit zurückzuführen?
Shaw: Zu einem kleinen Prozentsatz. Der Brexit macht die Dinge sehr kompliziert. Zum Beispiel unsere Backline, die Lkw, die von Großbritannien nach Europa fahren. Bei allen Festivals, die wir dieses Jahr gespielt haben, kam der Lkw. einmal nach Europa, und der Fahrer und die Jungs blieben den ganzen Sommer über dort. Die Menschen in Großbritannien wurden über die Folgen des Brexits belogen. Es hat sich herausgestellt, dass er Musikern, Entertainern und Sportlern das Leben schwer und teuer macht. Man braucht Visa und muss jetzt sogar durch die Passkontrolle.
