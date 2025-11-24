Konzerte der Woche 24.-30.11.

MONTAG, 24.11.

Water From Your Eyes

Aalhaus – 20:00

Live, eine der absoluten Lieblingsbands des Autors, also erwartet hier keine Objektivität. Das Duo aus Chicago, live mittlerweile aber zu viert, spielt einen elektrisierenden Art-

Rock, der seines Gleichen sucht. Gitarrenfokussiert, gleichzeitig aber auch deutlich inspiriert von elektronischer Musik, trifft hier Rock auf Club.

Begnadet gute Musiker, und eine ganze Menge Druck.

DIENSTAG, 25.11.

Danko Jones

Markthalle – 19:30

Aus dem schönen Kanada erwartet die Besucher mit Danko Jones eine Blues-Rock-Band, die sich seit 1996 durch energiegeladene Shows und mitreißende Sets auszeichnet. Leadsänger und Gitarrist Danko Jones (52) wird ergänzt durch Drummer Rich Knox und John “JC” Calabrese.

MITTWOCH, 26.11.

Gewalt

MS Stubnitz – 19:30

Das Postpunk-Trio um Patrick Wagner spielt krautige 80er Nostalgie – Drummachine trifft auf gebellte Texte zwischen Sozialkritik und Punkpoesie. Originell, ergreifend und roh. Mit dabei sind Plattenbau, ebenfalls aus Berlin.

SAMSTAG, 29.11.

Captain Planet

Gruenspan – 19:00

Die fünf Musiker sind gewissermaßen zweite Welle Hamburger Schule, jedoch etwas lauter, etwas punkiger. Anfang des Jahres gab es eine neue Veröffentlichung, die auf mehr hoffen lässt. Support spielt JULE, die ebenfalls diesen Herbst für Tigeryouth eröffnete.

Electric Callboy

Barclays Arena – 20:00

2010 gründet sich die deutsche Electroniccore Band und ist seitdem fester Bestandteil der Metalwelt.

Ihre Live-Aufrtitte zeichnen sich aus durch Publikumsinteraktionen und spektakuläre Lichtshows – ein Erlebnis, das es in sich hat.

Zsá Zsá

Bahnhof Pauli – 18:00

Auch bekannt als “Trude” aus “die wilden Hühner” ist zsá zsá (Zsá Zsá Inci Bürkle) inzwischen eine der angesagtesten Stimmen der Gen Z. Hier trifft Hyperpop auf Techno und Trap, eine Mischung, die besonders gut in ihrem Hit “bad bunnies” zur Geltung kommt. Ihre Live-Auftritte versprechen eine energiegeladene Show, die Club-Charakter hat.

SONNTAG, 30.11.

Baxter Dury

Uebel & Gefährlich – 19:00

Der britische Indie-Sänger (53), Sohn der New-Wave-Ikone Ian Dury von den Blockheads, ist zurück mit einem neuen Studioalbum WATER FROM YOUR EYES und dazugehöriger Tour.

Der neue Sound geht deutlich mehr Richtung Electronica und Pop, hält jedoch Durys Emotionalität und Sinn für Rhythmus aufrecht – ein Sound der, zum Glück, seinen Postpunk Wurzeln, nie ganz entfliehen kann.

Luciano

Barclays-Arena 20:00

Der Berliner Rapper ist spätestens seit “Beautiful

Girl” einer der größten Einflüsse der deutschen Hip-Hop-Welt. Mit relaxtem Flow und modernen Beats bringt der 31-Jährige die perfekte Grundlage für einen gelungenen Konzertabend.