30 Jahre “Primeln & Elefanten”! Die Band aus Lütte wollen den Geburtstag ihres vierten Studioalbums gebührend feiern und starten diesen Winter auf große Deutschland Tournee. OXMOX freut sich auf einen großartigen Abend in der Markthalle, mit bester Rockmusik und ausgelassener Stimmung.
Keimzeit in Hamburg
