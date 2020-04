Corona: Hamburger Krisen-Kultur – Hafenklang Kultur e. V.

Als kleiner unabhängiger Kulturverein ist das Hafenklang auch über diese Krisenzeit hinaus in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß akut in seiner Existenz bedroht. Um uns ganz direkt Unterstützung zu geben und auch zu zeigen, haben wir „Hafenklang Soli Shirts“ aufgelegt. Die (fairen) Shirts wird es ab 15 € geben, wobei nach oben keine Grenzen gesetzt sind … Bleibt gesund und hoffnungsvoll, auf dass wir alle in ein paar Wochen wieder zusammen feiern, lachen und tanzen können und es diese Orte dann auch überhaupt noch gibt.

http://hafenklang.com