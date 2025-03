MONO INC. am 19.04. im Kölner Carlswerk – Auswärtsspiel mit unseren Lokalmatadoren

Schon 2019 machten sich unsere Hamburger Dark Rock Band MONO INC. auf, um ihre eine Auswahl ihrer Hits und persönlichen Lieblingsstücken ihrem Publikum in neuem, klassischerem Gewand zu präsentieren und neu zu interpretieren. Dies stieß auf große Resonanz in der Fangemeinde und resultierte nicht nur vor fünf Jahren mit einer ausverkauften Tour, sondern einer Neuauflage.



Und so bleiben die Verzerrer daheim im Proberaum, aber dafür wurden drei Geigerinnen, zwei Cellisten und einen Pianist mit auf der Bühne. Im Gegensatz zu den gewohnt rockigen Gigs der Hanseaten, bei denen Fans vor Konzertbeginn stundenlang vor den Venus ausharren, um sich einen Platz in der ersten Reihe zu sichern, sind die Konzerte der Symphonic Tour in ausgesuchten Locations bestuhlt. Dies gibt den Shows den Charakter eines Klassikkonzertes, wobei die gekonnte Lightshow den würdevollen Rahmen des Abends voll und ganz unterstreicht.



Der Abend beginnt andächtig und ruhig, Sänger Martin Engler erzählt zwischen den einzelnen Songs Anekdoten oder auch, warum gewisse Songs ausgewählt wurden, um diese im sinfonischen Gewand darzubieten. Erst zum vierten Song nimmt die Show langsam Fahrt auf, Drummerin Katha Mia nimmt ihren Platz an ihrem Instrument ein und es wird langsam rockiger. Nach dem siebten Song „Revenge“ wird dem Publikum wie bei einem längeren Klassikkonzert üblich eine etwa zwanzigminütige Pause gegönnt bevor es mit „Heartbeat of the Dead“ direkt in den rockigen Part des Abends übergeht. Lange hält es das Publikum jedoch nicht auf den Sitzen und so wird freudig im Stehen gefeiert und bis zum Höhepunkt, dem frenetisch bejubelten und aus allen Kehlen mitgesungenen Hit „Children of the Dark“ der Band die ungebrochene Treue und Begeisterung ihres Publikums zuteil.

Bilder und Bericht stammen von unserer Kollegin Ulli, die für uns im Bereich Ruhrgebiet unterwegs ist. Hier findet ihr die Bildergalerie

Setlist des Abends: