Fr, 28.04.23, Abbamania The Show, Barclays Arena, Tickets ab 50 Euro

Freitag, 28.04.2023

Abbamania The Show, Barclays Arena, Tickets ab 50 Euro

20:00 Uhr, 18:30 Uhr (Einlass)

Ein Tribute an die erfolgreichste Pop-Band aller Zeiten!

Erleben Sie eine eindrucksvolle Zeitreise der letzten 50 Jahre – mit ABBA Klassikern wie Mamma Mia, Dancing Queen, Waterloo und Super Trouper. Seit mehr als 10 Jahren überzeugt die größte ABBA Tribute Show Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Großartige Frontsänger*innen, eine herausragende Band, begleitet vom Symphonic Rock Orchester liefern eine prächtige Lightshow, die authentischer nicht sein könnten. Vollsperrung der Autobahn A7 vom 28.04 – 01.05.2023 in beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Hausbruch und Othmarschen. Sie können jedoch am Veranstaltungstag den öffentlichen Nahverkehr in Hamburg kostenlos für die An- und Abreise zur Arena zu nutzen.