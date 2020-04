Lesestoff für die Quarantäne: OXMOX Buch-Tipps

Lara Möller

Unter dem Eis – Christopher Dieks. Privatdetektiv

Die Bauunternehmerin Karin Neudorf fühlt sich verfolgt und wendet sich hilfesuchend an eine Privatdetektei. Der vermutete Täter: Ihr Ex-Liebhaber, der sie schon mal erpresst hat. Aus Angst um ihren Ruf und ihre Firma hat sie gezahlt. Christopher Dieks übernimmt den Fall. Bald kreuzt sich sein Weg mit dem zwielichtigen Gerrit Rust, der seine verschwundene Kusine Nina sucht. Nina wurde zuletzt auf einer Baustelle gesehen. Hängen beide Fälle zusammen?

AB

Markus Heitz

Die dunklen Lande

Wir schreiben das Jahr 1629. Ganz Europa ist durch den 30jährigen Krieg zerrissen, der ganz besonders in Deutschland wütet. Aenlin Kane reist nach Hamburg, um das Erbe ihres berühmten Vaters Solomon Kane für sich zu beanspruchen. Dies stellt sich als wesentlich schwieriger heraus als gedacht und so müssen Aenlin und ihre Gefährtin Tahmina, eine persische Mystikerin, einen folgenschweren Auftrag der West-Indian Company annehmen, der sie bis nach Bamberg führt. Kaum dort angekommen überschlagen sich die Ereignisse. Die Hexenverfolgung ist auf ihrem Höhepunkt und die Scheiterhaufen lodern. Doch Aenlin und Tahmina sind keine holden Jungfrauen, sondern kennen das Böse.

Übrigens: Blind Guardian führen die Geschichte musikalisch weiter in „Legacy Of The Dark Lands“.

AB

Vincent Voss

Faulfleisch

Da zieht man aus Hamburg weg – wegen der Kinder – und dann so was! Erst begegnet ihm ein nackter, gefesselter Mann, dann sieht er einen blutigen Handabdruck am Fenster des Nachbarhauses. Und wer ist denn überhaupt dieser komische Nachbar?

Absolut genial als szenische Lesung!

AB

Sönke Hansen

Roadkill: Zombie-Novelle

Der Loser Dave wartet auf seinen Kumpel Jesper, um sich zu besaufen. Der kommt auch und außerdem jede Menge Zombies. Jetzt ist Flucht angesagt – im Bademantel und Boxershorts. Wen wünscht man sich da an seiner Seite? Sicherlich keine Gruppe Nazis!

Kurzer, knackiger Roadtrip (92 Seiten) durch Norddeutschland mit originellem Ende.

AB

Kathrin Hanke

Die Engelmacherin von St. Pauli

Kathrin Hanke zeichnet das Porträt eines skrupellosen Monsters. Die gefühlskalte, vorbestrafte Elisabeth Wiese versucht ihren Mann zu vergiften und zwingt ihre eigene Tochter zur Prostitution, bis diese fort läuft. Als ihre Tochter später schwanger zurückkehrt, wittert Elisabeth das große Geld darin, ungewollte Kinder zu vermitteln oder auch gleich zu beseitigen. Akribisch nutzt Kathrin Hanke die dünne Faktenlage, um die sie ihre Geschichte spinnt. Zum Schluss klärt sie auf, was Fakt und was Fiktion ist.

Absolutes Muss für alle Hamburger True Crime-Fans!

AB

Firas Alshater

Versteh einer die Deutschen!: Firas erkundet ein merkwürdiges Land

Firas ist Berliner, Hipster, YouTube-Star und Flüchtling. Nach fünf Jahren hat er sich so ziemlich in Deutschland akklimatisiert. Dennoch ist es für ihn immer noch ein Land des Staunens. Mal frech, mal tragikomisch berichtet Firas von den absonderlichen Dingen, die ihn hier umgeben – und wer sind eigentlich „Die Deutschen“?

Liebeserklärung an dies eigenartige Land, das wir Heimat nennen.

AB

Kim Harrison

Blutspur

Vor 40 Jahren gab es eine globale Seuche, die einen Teil der Bevölkerung dahin gerafft hat. Zu dieser Zeit sind die Inlander aus dem Schatten getreten: Vampire, Werwölfe, Hexen und noch viele andere. Die Menschheit hat es überstanden und Normalität ist längst wieder eingekehrt. Rachel Morgan ist von ihrem Job genervt. Die Kollegen nehmen sie nicht für voll und ihr Chef gibt ihr keine guten Aufträge. Also will sie sich selbständig machen. Dumm nur, dass ihre Firma Kündigungen nicht toleriert. Zusammen mit ihrer Freundin Ivy, einer lebenden Vampirin, und dem Pixy Jenks nimmt sie den Kampf auf.

Für alle Fantasy-Fans, ohne Schnulze.

AB

Wolf-Dieter Storl

Der Selbstversorger: Mein Gartenjahr

Jedem Hobbygärtner ist das sicher schon passiert: Ihr pflanzt etwas an, gießt und düngt wie die Weltmeister und dann wächst das nicht. Und ihr wisst nicht warum. Für euch ist dieses Buch. Wolf-Dieter Storl ist Kulturanthropologe, Ethnobotaniker und Kultautor, In diesem grundlegenden Werk berichtet er, was man wann und wie am besten anbauen kann. Mit viel Liebe zum Detail erklärt Storl, was günstige Pflanzenkombinationen, Fruchtfolgen und was beim Gärtnern noch so wichtig ist.

AB

Jeff Lindsay

Des Todes dunkler Bruder

Der Forensiker Dexter Morgan hat eine hübsche Freundin, versteht sich gut mit ihren Kindern, seiner Schwester Deborah und seinen Kollegen – ein ganz normaler Typ halt. Außerdem ist er ein Serienmörder. Sein dunkler Passagier, wie er seine mörderische Seite nennt, begleitet ihn immer. Anders als andere seines Fachs verfolgt Dexter einen strengen Kodex: Er tötet nur schlechte Menschen. Plötzlich taucht ein weiterer Serienkiller auf, der es auf ihres Gleichen abgesehen hat. Dexter nimmt die Herausforderung an.

Das Buch zur Serie „Dexter“

AB

Günther H. Heepen, Prof. Dr. Hendrik Streeck

Coronavirus – Alles, was Sie wissen müssen

Was hilft gegen die Corona-Hysterie? Fakten. Prof. Dr. Hendrik Streeck, Professor für Virologie und Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der medizinischen Fakultät der Universität Bonn, klärt auf. Auf 40 Seiten werden die häufigsten Fragen beantwortet. Kurz und allgemein verständlich, was wirklich hilft: Händehygiene, Husten-/Nies-Etikette und natürlich Abstand halten.

Als Download verfügbar