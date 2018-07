Top 30: Die besten Festivals – Teil IIII (4)

21. Juli 2018

Sziget, 08.08. – 15.08., Budapest, ab 79€

Das Sziget Festival steht für Internationalität, Gleichberechtigung und Zusammenhalt.

Besucherzahlen: ca. 400.000

Line-up Highlights: Kendrick Lamar, Dua Lipa, Shawn Mendes, den Gorillaz, Lana Del Rey, Mumford and Sons

szigetfestival.com

A Summer´s Tale, 01.08. – 04.08., Luhmühlen, ab 49€

Mitten in der Lüneburger Heide gibt es neben der Musik auch noch viele weitere Angebote, wie Kanu fahren, tanzen, kochen und Yoga.

Besucherzahl: ca. 12.000

Line-Up Highlights: Mando Diao, Tocotronic, New Model Army, Hudson Taylor, Editors, Madness, Fury in the Slaughterhouse, Kat Frankie

asummerstale.de

Wacken Open Air, 02.08. – 04.08., Wacken, ab 221€

Besucherzahl: ca. 75.000

Line-Up Highlights: Amorphis, Arch Enemy, Bannkreis, Children Of Bodom, Doro, Epica, Firewind, In Extremo, In Flames, Judas Priest, Knorkator, Mantar, Night Demon, Running Wild, Sepultra, Steel Panther, Vince Neil, W.A.R.

wacken.com

Nature One, 03.08 – 05.08., Raketenbasis Pydna, ab 64€

Auf 23 Floors gibt es über mehrere hundert Konzerte mit spektakulären Lightshows.

Besucherzahl: ca. 56.000

Line-Up Highlights: Aly & Fila, Boris Brejcha, Boy Kiss Girl, Charlotte de Witte, Jonathan Kaspar, Joseph Capriati, Julian Jeweil, Karotte, Len Faki, Lexy & K-Paul, Moonbootica,, Nina Kraviz, Ostblockschlampen,

nature-one.de

Open Flair Festival, 08.08. – 12.08, Eschwege, ab 104€

Neben dem Musikprogramm auf drei Bühnen bietet das Festival auch Kleinkunst und ein Kinderprogramm auf drei weiteren Bühnen.

Besucherzahl: ca. 20.000

Line-Up Highlights: Beatsteaks, Marteria, Editors, Tocotronic, Bad Religion, You Me At Six, Schandmaul, Hilltop Hoods, The Menzingers, Silverstein, Northlane, Swmrs, Montreal, Mister me, DJ Kitsune

open-flair.de

Taubertal, 10.08. – 12.08., Rothenburg ob der Tauber, ab 129€

Auf dem Taubertal-Festival kann man abwechslungsreiche Pop- und Rock-Musik in einer schönen Landschaft genießen.

Besucherzahl: ca. 18.500

Line-Up Highlights: Broilers, Marteria, Editors, Gogol Bordello, Hilltop Hoods, Faber, The Baboon Show, Idles, The Menzingers, dicht & Ergreifend, Montreal, Swiss und die Andern, Creeper

taubertal-festival.de

M’era Luna, 11.08. – 12.08., Hildesheim, ab €100

Für eine authentische Atmosphäre sorgen über 40 Bands, der Mittelaltermarkt und eine extravagante Modenschau.

Besucherzahl: ca. 25.000

Line-Up Highlights: The Prodigy, Eisbrecher, Ministry, Lord Of The Lost, Saltatio Mortis, Rotersand, Nachtmahr, Tanzwut, Aesthetic Perfection, Das Ich, Merciful Nuns, Too Dead To Die, Cyborg, Christian von Aster

meraluna.de

MS Dockville, 17.08. – 19.08, Hamburg, ab 99€

Beim MS Dockville Festival kann man in der Natur Musik aus allen möglichen Richtungen genießen.

Besucherzahl: ca. 25.000

Line-Up Highlights: Bonobo, Olli Schulz, First Aid Kit, Rhye, The Blaze, Nimo, Faber, Oscar and the Wolf, Alice Merton, Everything Everything, Dennis Lloyd, George Fitzgerald, Maribou State

msdockville.de

Lollapalooza, 08.09 – 09.09, Berlin, ab 129€

Auf den beiden Hauptbühnen spieln über 45 Acts, während es nebenan auf dem Kidzapalooza ein abwechslungsreiches Programm für Kinder gibt.

Besucherzahl: ca. 85.000

Line-Up Highlights: Imagine Dragons, Dua Lipa, David Guetta, Kygo, The Weeknd, Rag’n’bone Man, Liam Gallagher, RIN

lollapaloozade.com

Hütte Rockt, 17.08. – 18.08, Georgsmarienhütte, ab 40,20€

Eher weniger bekannte Musiker bekommen auf diesem Festival die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen und einen höheren Bekanntheitsgrad zu erreichen.

Besucherzahl: ca. 2.500

Line-Up Highlights: Madsen, Betontod, Dritte Wahl, Henning Wehland, B-Tight, Montreal, Hi! Spencer, Iron Walrus, A Place to Fall, Maré, Boppin’B, The Prosecution

huette-rockt.de

Reload Festival, 24.08. – 25. 08, Sulingen, ab 89€

Auf einer großen Fläche spielt eine große Bandbreite an internationalen und nationalen Rockbands.

Besucherzahl: >10.000

Line-Up Highlights: Papa Roach, In Flames, Kreator, Sick of it All, Flogging Molly, Eskimo Callboy, Beartooth, Sepultura, Devildriver, Madball, Dragonforce, Torfrock, Kaiser Franz Josef, A Traitor Like Judas

reload-festival.de

Lebensfreude Festival, 10.08. – 12.08., Travemünde, frei

Neben einem Musikprogramm, das zum Mittanzen aufruft, gibt es auch noch viele weiter Angebote, wie Yoga, Massagen und ein vielfältiges Kinderprogramm.

Besucherzahl: ca. 3.500

Line-Up Highlights: Vincenzo Ribaudo, Aura, Scoville Drive, Susan Ebrahimi, DJ Dave Divine

ebensfreudemessen.de

Metal Hammer Paradise, 02.11. – 03.11., Ferienpark Weißenhäuser Strand, ab 69€

Auf drei Bühnen spielen über 25 Bands direkt an der Ostsee.

Besucherzahl: ca. 4.000

Line-Up Highlights: Accept, Die apokalyptischen Reiter, Bullet, Tiamat, Monolord, Eivellon, Rhapsody of Fire, Skull Fist, Dead Lord, Axel Rudi Pell

metal-hammer-paradise.de

Highfield, 17.09. – 19.09., Störmthaler See Großpösna, ab 149€

Auf dem größten Indie-Rock-Festival Ostdeutschlands gibt es neben der Musik noch viele weitere Angebote am Strand, wie Windsurfen, Beachvolleball und Tube-Riding.

Besucherzahl: ca. 35.000

Line-Up Highlights: Billy Talent, Marteria, Broilers, Die Fantastischen Vier, Parov Stelar, Alligatoah, Dropkick Murphys, Mando Diao, The Hives, Bilderbuch

highfield.de

Watt für Jede*n, 10.08. – 12.08., Neuschoo, ab 65€

Das lange Warten hat ein Ende. Das ehemalige Friedensfestival Ostfriesland geht in die letzte Runde. Der Name ist neu, das Konzept bleibt gleich: Watt für Jede*n. Mitte August wird in der ostfriesischen Pampa ein umfangreiches künstlerisches und kulturelles Angebot mit Livemusik und DJs bis zum Sonnenaufgang angeboten. Radschlagen auf der Wiese und Schafe streicheln gehört ebenso zu diesem familiären Festival, wie die Nacht zum Tag zu machen und zu den Lieblingsliedern während der Massenkaraoke „Pony Tyler“ abzufeiern. Das umfangreiche Musikangebot ermöglicht es einem, Neues zu entdecken und trotzdem große Bands und Künstler*innen wie Trettmann, Grossstadtgeflüster, Amweu, Goldroger, Il Civetto, Kobito u.v.m. hautnah zu erleben. Die zahlreichen informativen, unterhaltsamen, politischen und künstlerischen Workshops strengen auch deine grauen Zellen an. Zur Stärkung kann man sich den Bauch mit leckerem Essen aus Muddis Küche vollschlagen 8auch (auch vegan/vegetarisch).

OXMOX verlost Tickets fürs Chili & BBQ Festival, Hütte Rockt und Reload!