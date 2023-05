WG gesucht: Leni

Leni ist eine unsichere Hündin, die aber genau weiß was sie will! Bei Bezugspersonen taut sie schnell auf und ist dann sehr anhänglich und verschmust. Sie hat irgendwann für sich entschieden, dass Panik schieben und weglaufen die richtigen Lösungswege sind. Was Leni braucht, sind Menschen an denen sie sich orientieren kann und die ihr die Entscheidung abnehmen, ob man sich in die Angst hineinsteigern muss oder nicht. Zum Glück fällt Lernen ihr leicht und sie ist auch nicht dumm, sodass sie sich schnell orientieren kann. Zurzeit wird sie von Tierpflegern mit nach Hause genommen, wo sie nach und nach lernt, sich ihren Dämonen zu stellen.