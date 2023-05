Konzert-Tipp: Sa, 13.5.2023 Kip Moore, Große Freiheit 36, Ticket 40 Euro

Samstag, 13.5.2023

Kip Moore, Große Freiheit 36, Ticket 40 Euro

20:00 Uhr, 18:00 Uhr (Einlass)

Der aus Nashville kommende Singer-Songwriter Kip Moore ist bekannt wegen seiner charakteristischen Reibeisen-Stimme und einzigartigen Sound. Mit seinem Platin ausgezeichnetem Hit Somethin’ ‘Bout A Truck und den von Kritikern gelobten Alben Up All Night, Wild Ones und Slowheart hat er sich bisher in der Musikmetropole etabliert. Für sein, neues und viertes Studioalbum Wild World erntet der Vollblut-Musiker erneut Beifall. Es gilt als sein authentischstes Werk mit seiner eigenen Mischung aus Country und Rock, bei der er sich von Bruce Springsteen und Tom Petty inspirieren lies. Äußerst

interessant sind auch seine persönlichen Texte, die sich mit Themen wie dem Sinn des Lebens, Liebe, Verlust und Glauben beschäftigen – eIn Album, dass den Menschen Mut machen soll.