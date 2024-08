All for Metal – Gods of Metal (Year of the Dragon)

Am Anfang war ein Kochrezept, zumindest fühlt es sich bei dieser Band so an. Man nehme: eine Priese HAMMERFALL, einen großen Schwung HELLOWEEN ein bisschen BLIND GUARDIAN, gut gewürzt mit FREEDOM CALL und am Ende streuen wir noch ein bisschen mehr MANOWAR drauf und schon steht vor uns ALL FOR METAL. Hier ist der Name Programm, sie geben alles für den Metal. Mittlerweile hat die Band ein Jahr in ihrer Geschichte vorzuweisen und bringt schon das zweite Studioalbum auf den Markt.

Gods of Metal – so heißt das neue Album- knüpft nahtlos an den Vorgänger an. Es ist heroisch, hat gr0ße Hymnen und bleibt bei jedem Song sofort im Kopf. Jeder der Songs hat Hitpotential und wird sicher auf den Bühnen wieder zelebriert. Hier mag man jetzt denken, dass das ganze Konzept der Band viel zu viel ist, doch am Ende des Tages geht das Konzept auf. ALL FOR METAL gelingt die Gratwanderung zwischen kitschig und absolut geil extrem gut. Außerdem merkt jeder, der sich mit der Musik und den Texten beschäftigt, dass es eben nicht nur die in der Musik dargestellten Geschichten enthält. Es gibt immer wieder unterschwellig Realitätsbezüge und Gedankenspiele. Im ersten Album ist es die Anspielung auf Tetzel als “Asenblut” und der Bezug auf IRON MAIDEN – ‘Seventh Son Of The Seventh Son’, übrigens auch der Grund warum das Album am 07.07.2023 erschien. Im zweiten Album findet man in “Year Of The Dragon” wieder so ein Gedankenspiel, hier lautet die Textpassage “in the year of the dragon we will rise and brake through”. 2024 ist im Jûnishi (dem japanischen Tierkreis) das Jahr des Drachen und ALL FOR METAL wachsen und werden ihren Durchbruch schaffen.

Thematisch ist dieses Album als große Reise aus dem Land der Asen in das Land der Samurai anzusehen. Die “Gods Of Metal” erhalten einen Hilferuf aus dem fernen Osten, zum Kampf gegen die Dunkelheit. Sie folgen diesem im “Year Of The Dragon”. Um nicht ganz hilflos dazustehen beschreiten sie dann “The Way Of The Samurai”. Sie kämpfen Schulter an Schulter mit den Samurai – dem Weg des Bushido folgend- , dem Drachen Sheng Long und den “Valkyries In The Sky”. “When Monsters Roar”, Armeen dem “Path Of The Brave” folgen und titanische Kräfte im letzten Kampf aufeinander treffen, werden viele fallen, sich dann aber an der langen Tafel wieder einfinden und derer harren, wohin das Schicksal sie als nächstes führt.

Musikalisch fällt auf, dass Tetzel mehr Raum gegeben wird sich zu entfalten. Mal laut, mal leise ist er auch außerhalb seiner stimmlichen Comfortzone gewachsen. Immer unterstützt von Antonio entsteht hier so ein Bild, dass sich zusammen mit den Instrumenten in ein Großes Ganzes fügt. Das wird ALL FOR METAL zum Erfolg führen. Es ist egal, welches der Lieder des Albums angespielt wird, man wird einfach mit in diese Welt gerissen, die hier versucht wird darzustellen. Es ist ein Album zum genießen. Um aber den Überblick zu der Geschichte zu bekommen sollte man beide Alben hören. Es macht einfach Spaß dem Weg, der hier vorgegeben wird zu folgen. Beschreiten wir zusammen den “Path Of The Brave” “In The Year Of The Dragon”.

Von uns gibt es 8/10 Punkten

Erscheinungsdatum: 23.08.2024

Fazit: Wer sich mit dem Konzept dieser Band beschäftigt, der wird dieses Album lieben.

All for Metal sind:

Tetzel | Gesang

Antonio Calanna | Gesang

Jasmin Pabst | Gitarre

Ursula Zanichelli | Gitarre

Florian Toma | Bass

Leif Jensen | Schlagzeug

Christina Schulz | Showgirl

Luisa Lohöfer | Showgirl

Label: Reigning Phoenix Music