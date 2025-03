REZET – ‚Rezet‘ – Release Party

REZET – meine Lieblings Nordlichter der Thrash Szene – bringen am 30.8. Ihr inzwischen 6. Album auf den Markt, das dieses Mal selbst betitelt daherkommt. Die Band hat mit ‘Rezet’ ein Album zu Stande gekriegt, das zum jetzigen Zeitpunkt der Höhepunkt ihres Schaffens darstellen dürfte. Mit Ex – AGENT STEEL Gitarrero Nikolay Atanasov und TRAITOR Bassmann Lorenz Kandolf hat man 2 neue Mitglieder in die Familie geholt, die stark dazu beigetragen haben, sowohl den Sound als auch die Vielfalt auf dem Album auf ein neues Level zu heben.

Neugierig auf das neue Material der Schleswiger Headbangertruppe? Dann kommt am 30.8. in die Hebebühne in Hamburg (nahe der ‘Fabrik’). Ab 21 Uhr öffnen die Jungs die Türen und jeder der Bock hat, darf für Umme (KEIN Eintritt !!) an einer Release Party teilnehmen, die man so zuletzt in den 80er/90er Jahren erlebt hat. Die Jungs sind mitten im Geschehen, stehen allen Fans für Fragen und Schabernack zur Verfügung und feiern nicht auf der Bühne mit Euch, sondern sind mitten im Geschehen. Mitten in der Crowd.

Es wird KEIN Live Gig geben. Warum? Nun, die Jungs wollen einfach eine Feier mit ihren Fans und Freunden genießen, während alle gemeinsam die neue Scheibe vom Plattenteller hören und erleben können. Im gemeinsamen Plausch erzählte mir Ricky Wagner – Sänger der Band – passenderweise, das man seitens der Band tatsächlich vor diesem Abend mehr Aufregung verspürt als vor einem Live Gig, weil es eben mal anders sein wird als bisher gewohnt. Ab 21:30 wird dann das neue Album vorgestellt. Snacks stehen zur Verfügung, solange der Vorrat reicht und Getränke sind für nen schmalen Taler zu kriegen. Natürlich wird es die neue Scheibe und reichlich anderes Band Eigenes Merch vor Ort zu kaufen geben und die ein oder andere Überraschung wird sicher auch noch parat gehalten. Man darf sich also auf ein angenehmes, unaufdringliches Rahmenprogramm freuen. Nach der Vorstellung des neuen Album übernimmt dann ein DJ die musikalische Untermalung des Abends. Die Songauswahl dürfte niemanden überraschen: es wird gerockt und gebangt, was das Zeug hält. Wir werden natürlich auch vor Ort sein und das ganze in Wort und Bild für Euch festhalten. Bis dahin: Rock on and bang your Head.

Freitag, 30. August

Einlass: 21:00 Uhr, Beginn: 21:30

Hebebühne

Barnerstraße 30

22765 Hamburg

