(Halb-)Jahreshighlight – MOSH IM MAI

Das Jahr ist bereits im 3. Viertel angekommen und es zeichnen sich bereits einige Momente der vergangenen 8 Monate als Jahreshighlights ab. Zum einen natürlich das Rock in Rautheim, das inzwischen mehr als nur ein Familientreffen für uns geworden ist, das Rockharz, dass es immer wieder schafft, sich in unseren Herzen zu verankern. Aber ein Festival, das ich bereits vom ersten Moment an verfolgte und immer wieder mal besuchen konnte, hat es nach einer großartigen, ausverkauften Ausgabe 2023, auch in diesem Jahr auf den ersten Platz meiner Favoriten geschafft: Das grandiose MOSH IM MAI in der Kieler Räucherei, das es ein weiteres Mal geschafft hat, das SOLD OUT !! auszurufen. Herzlichen Glückwunsch.

Das MOSH IM MAI dürfte inzwischen das langlebigste reine Non Profit Metal Festival unseres Landes sein. Das alleine würde schon reichen, sich das ganze Spektakel mal genauer anzuschauen, aber natürlich ist es auch die stets grandiose Bandauswahl, die sich aus Newcomern, Geheimtipps, Local Heroes und Szenegrößen zusammensetzt.

Nachdem in den vergangenen 18 Jahren Bands wie REZET, DEW-SCENTED, HATESPHERE, HIRAES, DISBELIEF, GORILLA MONSOON, IRON HORSES oder SUIDAKRA für die Fans herangekarrt wurden, haben sich in diesem Jahr folgende Bands die Bühne geteilt: BLEEDING MASCHINE, ROYAL REMAINS, KILT, RATS OF GOMORRAH, PRIPJAT, FATAL EMBRACE, FLESHCRAWL, XEPEREON, SOUL GRINDER und die MOSHPIT MANIAX. Und auch wenn letztgenannte “nur” Coversongs gespielt haben: Meine Fresse, war das ein Brett !!! Insgesamt kann man auch für die ganze Veranstaltung nur eins notieren: ABRISS!!

Vom ersten Ton an war die Halle gut gefüllt, das Publikum quasi sofort auf Betriebstemperatur und wir Fotografen natürlich auch direkt am Start. Beeindruckend war auch mal wieder der Sound. Was mich in den letzten Jahren, wenn ich mal zu Besuch war, immer schon faszinierte, war der klare Sound, der jeden Brei anderer Indoorveranstaltungen vergessen lässt. Und dieses Jahr legte man sogar noch nach. Glasklarer Sound, bestens ausgesteuert und absolut liebenswert. Chapeau an die Mannschaft hinter den Pulten, die wissen, was sie machen. Ebenso die Bands selbst: Wirklich alle haben saustarke Sets abgeliefert und wussten, wie sie das Publikum mitreißen können. Die Stimmung in der Halle und auch im Hof der Räucherei hätte nicht besser sein können. Etliche Leute wollten gerne noch Einlass erhalten, aber ein SOLD OUT bedeutet nunmal leider auch genau das. Und mit gut 500 Personen ist die Räucherei auch wirklich bis in die letzte Ecke voll. Trotzdem ging keiner wieder unverrichteter Dinge nach Hause. Nö, man blieb einfach vor Ort und feierte mit den Besuchern, die zwischendurch immer mal Luft schnappen waren oder mal eine rauchen. Außerdem waren im Hof auch ein Getränkestand und die Imbissbude ein gemütlicher Treff mit Freunden und neuen Bekannten. Selbst ein kurzer, aber heftiger Regenschauer zu späterer Stunde ließ niemanden die Flucht ergreifen. Nachdem nun dann die Kollegen und etliche Besucher schon den Weg nach Hause angetreten sind nach dem letzten regulären Gig des Abends von FLESHCRAWL starteten die MOSHPIT MANIAX die Aftershow Party mit ihrer großartigen Alltime Faves Setlist.

Sie schafften es, das die letzten verbliebenen Gäste, alle vom Team, die endlich mal Zeit hatten, Luft zu holen und die letzten 2 Fotografen – mich und der Bandeigene Kollege – trotz eines langen Tages noch einmal die letzten Energiereserven mobilisieren konnten und wir gefeiert haben, als gäbe es kein Morgen. Selbst Schuld, wer das nicht mehr erleben konnte (wollte), aber das war so ziemlich der würdigste Abschluß eines Ein Tages Festivals seit Jahren. Wie soll man sowas noch toppen im nächsten Jahr? Ich weiß es ganz ehrlich nicht, bin mir aber sehr sicher, dass das Team des MOSH IM MAI mit Hochdruck daran arbeitet. Die Vorbereitungen für 2025 laufen auf Hochtouren – ich darf Euch an dieser Stelle leider noch nichts näheres sagen, grinse aber mal für Euch schon im Kreis – mit den ersten Bandankündigungen müsst ihr Euch leider noch ein wenig gedulden, zum Ende des Jahres solltet ihr aber vermehrt die Homepage und alle MiM Kanäle im Auge behalten. Ich kann Euch aber jetzt schon versprechen, dass es wieder grandios werden wird. Ach ja – 2026 feiert das MIM dann sein 20 jähriges Bestehen. Ein Meilenstein, auf den die Macher jetzt schon extrem stolz sein dürfen, erreichen zu können. Ebenso wie in den vergangenen 18 Jahren. Macht weiter so. Das ist zwar ein kleines Festival, aber für viele einfach auch das Größte. Bis nächstes Jahr, wir freuen uns wieder dabei sein zu können und haben den Termin bereits fest eingeplant. Eine Auswahl unserer Bilder findet ihr wenn ihr HIER klickt. Alle Bilder sind von mir, unserer Nola und unserem Freund und Kollegen Thomas “Friedel” Fuhrmann.

