ASENBLUT – Entfesselt

ASENBLUT sind zurück und legen mit ‘Entfesselt’ ihr neues Machwerk vor.

Tetzel ist ja ein sehr umtriebiger Zeitgenosse und nach seinem Aufbruch in die Heavy Metal Gefilde mit seiner 2. Band ALL FOR METAL, wurde es auch wieder Zeit für neues Pagan Material von ASENBLUT, wie viele Fans es sehnlichst erwarteten.

Nach 2020 hat man nun also das Nachfolgealbum von ‘Die Wilde Jagd’ und die insgesamt 7.Veröffentlichung am Start, die vom Fleck weg gleich in die Vollen geht. Kein langes Intro, kein instrumentales Geplänkel vorweg, hier läutet man gleich ‘Das Ende Der Götter’ ein. Mit deutschen, gut verständlichen Texten, tief donnernden Growls, schönen Melodien und einer ordentlichen Portion Härte, bleibt man sich selbst und den Vorgänger Alben treu und läßt hier den Hammer voll auf der 12 landen. Damit ist dann auch die Marschrichtung Vorgegeben und zieht sich bis zum Schluß durch. Thematisch spielen die einzelnen Songs natürlich wieder in der Zeit der Wikinger. Sie handeln unter anderem von Berserkern und Hexen und erzählen Geschichten von Gladiatorenkämpfen. Die Band behandelt Themen wie Zusammenhalt, oder die eigenen und gesellschaftlichen Mauern niederzureißen um Selbstbestimmtheit mehr Raum zu geben. Mit ‘Arm In Arm’ hat man es geschafft, einen Song zu kreieren, der live gespielt mit absoluter Sicherheit zu einem der Lieblingsstücke der Fans werden dürfte, hat er doch das Potenzial, sich als Band-Hymne zu positionieren. Auch ASENBLUT bedient sich dem Element der Gastsänger und so hat man niemand geringeres als Askeroth von NACHTBLUT mit an Bord geholt, mit dem gemeinsam das gefürchtete ‘Hexengericht’ besungen wird. Eine Entscheidung, die der ganzen Geschichte gut tut und Lust auf mehr macht. Mit den drei Songs ‘Blut Und Sand’, ‘Dagon’ und dem lateinisch betitelten ‘Nox Nostra Est’ (Die Nacht gehört uns), hat man einen runden Abschluss geschaffen, der keine Wünsche offen lässt.

Nachdem in der Vergangenheit immer wieder Mitglieder kamen und gingen, ist man nun mit der neuen Besetzung zum Label Massacre Records gewechselt, unter deren Banner ‘Entfesselt’ nun heute auf den Markt gebracht wird. Man könnte also quasi von einem Neustart sprechen und das ist nicht mal negativ zu sehen. Im Gegenteil, die Songs weisen den Weg in die Zukunft. Stellenweise dürfte der Sound ein bisschen besser sein, aber im Großen Ganzen stimmt hier einfach alles. Seien wir also auf die kommenden Konzerte von ASENBLUT gespannt, wie sich das Material live ‘Entfesselt’. Ich bin mir sicher, dass man hier einen weiteren Schritt nach vorn gemacht hat, der der Band sichtlich und hörbar gut tut.

8 von 10 Punkten

Band:

Tim ‘Tetzel’ Wagner – Gesang

Alexander Sibirski Seher – Gitarre

Chris Beck – Gitarre

Sascha ‘Sash’ Friße – Bass

Maté ‘Balrogh’ Balogh – Drums

Tracklist:

01. Das Ende der Götter

02. Entfesselt

03. Unbesiegbar

04. Wie ein Berserker

05. Arm in Arm

06. Hexengericht feat. Askeroth

07. Wölfe des Meeres

08. Blut und Sand

09. Dagon

10. Nox Nostra Est

