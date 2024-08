Dannewerk Open Air 2024

Von Hier. Für Hier. Was als Motto auf der Instagram-Seite des DANNEWERK OPEN AIR direkt in Auge springt, ist mehr als ein Slogan, mehr als ein Motto: Es ist ein Gefühl, was in so vielen Details deutlich wird.

Zum dritten Mal wurde die Veranstaltung im idyllischen Örtchen Dannewerk ausgeführt. Zwei Tage Festival und ein feiner Auftakt am Donnerstag mit Chris Laut von OHRENFEINDT. Dazu noch sommerliche Temperaturen. Die idealen Voraussetzungen für das Festival, das für die ganze Familie etwas bietet. Doch zunächst richtet sich der Blick auf das musikalische Programm, das mit seiner Varianz breit aufgestellt ist, sodass für Musikliebhaber aller Richtungen einige Leckerbissen im Line Up verankert sind.

Den Anfang bilden am Freitag TIME TRAVELLER und BIG HARRY. Ihnen folgen im Line Up 5th AVENUE aus Hamburg mit einer rockigen Show. Richtig voll wird es dann vor der Bühne, als THE O´REILLYS AND THE PADDYHATS ihr knapp anderthalb stündiges Set beginnen. Ihr Irish-Folk-Punk kommt einfach gut an, lässt die Besucher in der Sonne tanzen und kräftig feiern.

Nun nimmt das Line Up kräftig an Geschwindigkeit auf, denn mit DIE HAPPY sind nun musikalische Größen in Dannewerk zu Gast, die seit über 30 Jahren erfolgreich die Rock-Welt mit bestimmen. Sympathisch und stimmgewaltig fetzt Sängerin Marta im glitzernden Jumpsuit über die Bühne, lacht ins Publikum, genießt den Moment auf der Bühne und vor ihren Fans.

Auf dem DANNEWERK OPEN AIR geben sich die Hochkaräter die Klinke in die Hand und so kann „DR. MOSH“ als das moderierende Gesicht des Festivals im Anschluss mit ORDEN OGAN ein weiteres Highlight auf der Bühne ankündigen. Anfang des Monats haben die Sauerländer ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht, von dem sie einige Songs nun auch auf dem DANNEWERK OPEN AIR live präsentieren können. Aber auch Songs aus den vergangenen Alben haben die fünf Musiker mit dabei. Und auf der Bühne überzeugen sie nicht nur mit ihren Songs, sondern auch mit so viel offensichtlicher Spielfreude und einem tollen Miteinander, dass es einfach Spaß macht, ihnen bei ihrer explosiven (im wahrsten Sinne des Wortes) Show zuzusehen und zuzuhören.

Den musikalischen Abschuss bilden D.M.S.D. mit ihren punkigen Klängen.

Bildergalerie Tag 1

Einem grandiosen Freitag folgt ein Samstag, der ebenso vielversprechend klingt. Mit bestem Sommerwetter startet auch dieser Festivaltag, der von der Band VACUUM eröffnet wird. Ihnen folgt der Bandcontest. Alle drei Teilnehmer dürfen im kommenden Jahr auf dem Festival spielen – gewonnen haben AGAINST THE STORM.

Im Anschluss stürmen BAUM.BERGM.POKINSS. Die Bühne, bevor mit TAURUS FERUS die Sieger des letztjähirgen Bandcontest eindrucksvoll beweisen, warum sie auf die Bühne gehören. Schnell drängen sich die Fans vor die Bühne und feiern mit dieser wunderbaren Band, bei der es sich definitiv lohnt, sie im Auge zu behalten und ihre Konzerte zu besuchen.

Mit Evergreens von DEPECHE MODE, U2 und SIMPLE MINDS begeistern MIND 2 MODE in einem zweistündigen Set. Das Publikum singt und tanzt im Licht der langsam untergehenden Sonne, es herrscht eine friedliche entspannte Stimmung, es wird gelacht, gesungen, getanzt – das Leben und die Musik gelebt. Wie am Abend zuvor beendet DR. MOSH mit einer Aftershow-Party den Tag.

Nach einer kurzen Umbaupause ist es dann soweit und der zweite Headliner des Wochenendes betritt die Bühne: DIE PRINZEN! Und wie sie die Bühne betreten! Mit einer einnehmenden und starken Bühnenpräsenz, ganz viel Freude und Sympathie zeigt die Band, warum sie seit Jahrzehnten so erfolgreich ist. Gefühlt jeder Besucher des Festivals – ob groß, ob klein – kennt die Texte. Von „Das ist alles nur geklaut“ über „Das alles ist Deutschland“ bis hin zu „Mann im Mond“ zeigt sich das Publikum enorm textsicher.

Den Abschluss des wunderschönen Festivaltages bilden VAN CANTO. Mit A Capella – Versionen von IRON MAIDEN, ACDC oder NIGHTWISH bis hin zu eigenen Kompositionen zeigt die Kombo, wie beeindruckend und klanggewaltig A Capella sein kann.

Das DANNEWERK OPEN AIR überzeugt mit einem Konzept für die ganze Familie: Es gibt rund um das Geschehen auf der Bühne noch so viel zu entdecken. Vier Hüpfburgen laden zum Toben ein, die Schotten vom Clan Mackenzie und die Wrestler vom Baltic Championship Wrestling sind zu Gast und eine wahre Augenweide. Reichhaltig und preisgünstig ist auch kulinarisch für Jeden etwas dabei. Es wirkt wie ein großes regionales Familienfest – die Sicherheitskräfte und Rettungskräfte heben zum Gruß immer wieder die Hand, wenn sie ein bekanntes Gesicht in der Menge entdecken. Es wird geschnackt und geklöhnt. Jung und Alt feiern gemeinsam, Inklusion wird großgeschrieben. Die Eckernförder und Schleswiger Werkstätten arbeiten mit dem Veranstalter zusammen. Den Veranstaltern Thore Kuhr und Jan Diercksen ist hier ein wunderbares Konzept gelungen, eine tolle Veranstaltung für die ganze Familie, für alt und jung, für Musikfreunde ganz unterschiedlicher Richtungen. Man fühlt sich einfach wohl auf dem DANNEWERK OPEN AIR: Das Wetter ist wie gemacht für ein entspanntes Festival-Wochenende: Die Besucher sitzen mit einem kühlen Getränk oder einem cremigen Eis in der Sonne und genießen die Musik und das wunderbare Festivalgefühl.

Bildergalerie Tag 2

Bildercredits: Pictures by Nola