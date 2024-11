Roter Teppich war gestern – in Berlin gibt sich die Crème de la Crème des Metal die Ehre und läuft beim METAL HAMMER AWARD über den schwarzen Teppich.

Zum 11. Mal wird der Award verliehen. Dies geschieht am Samstag, 31. August in der Uber Eats Music Hall in Berlin, präsentiert von und i

m Rahmen der IFA. Deutschlands einziger Preis für die laute und harte Musik wird also in großem Rahmen gefeiert und in 12 Kategorien werden die Awards verliehen. Als Gäste sind SALTATIO MORTIS, ORDEN OGAN, LORDI, FUTURE PALACE und viele weitere Metal-Helden angekündigt.

Unter folgendem Link sind Nominierten im Überblick aufgelistet und man gelangt zum Ticketcenter:

Alle Nominierten der METAL HAMMER AWARDS 2024 im Überblick (metal-hammer.de)