Elbriot 2024

Am 10.08.2024 öffnet auf dem Hamburger Großmarkt wieder das Elbriot seine Tore. Es heißt dann wieder, wie jedes Jahr ein Wochenende nach dem legendären Wacken Open Air “Welcome to the Riot”. Dieses Jahr verwöhnen uns unter anderem BEYOND THE BLACK und AMON AMARTH. Rund herum wird immer ein gutes Rahmenprogramm geboten, so dass man dieses ein Tages Festival im Herzen der Stadt bei jedem Wetter genießen kann. Noch kann man Karten bei den bekannten VVK Stellen und HIER ergattern. Der Preis beträgt ca 90 Euro. Auch hier heißt es im August wieder Rain or Shine. Lasst uns gemeinsam feiern und dem Kraken huldigen.