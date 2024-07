JUDAS PRIEST – Invisible Shield Tour 2024

JUDAS PRIEST läuten den Juli in Hamburg heiß ein. Am 01.07.2024 sind die Götter des Heavy Metal zusammen mit SAXON und URIAH HEEP zu Gast in unserer schönen Hansestadt.

Beginn des Specktakels mit mehr als einem Jahrhundert Rock´n´Roll und Hevy Metal Erfahrung soll gegen 19 Uhr sein. Mehr als pünktlich stehen an diesem Abend URIAH HEEP als erste Band vor dem Publikum. Sie verwöhnen die Fans mit ihrem seit Jahrzehnten gelebten Sound. So ist es auch nicht verwunderlich, dass hier jeder sofort im Flow ist und die Band das Publikum mitnimmt auf eine wundervolle Reise. Schnell ist klar, wohin die Reise an diesem Abend führt. Es geht auf in die große Welt des good old Heavy Metal. Mit großer Lust und tollem Sound spielen sie für uns insgesamt 8 Songs, die sich jedem in der Arena in die Ohren schrauben. So kann man sich einen Auftakt für einen guten Abend vorstellen.

Bildergalerie: URIAH HEEP

Eine kurze halbe Stunde später stehen dann auch schon SAXON auf der großen Bühne der Barclays Arena und lassen das Publikum ab dem ersten Ton staunend stehen. Kurz muss man sich fassen, dann kann man die Präsenz und den absoluten Spielwillen dieser Band spüren. Das Gefühl wabert durch die ganze Arena, füllt diese aus und lässt nun fast jeden Nacken knacken. Mit insgesamt 12 Songs ist auch hier das Set viel zu kurz für die überragenden Songs, die man von SAXON liebt und auch hören will. Feierwütig wird das Bier genossen, es wird laut mitgesungen und die Haare fliegen. Die Fans auf den Rängen sitzen auch hier schon nicht mehr still. Jetzt fragt man sich kann da noch mehr kommen?

Bildergalerie SAXON

JUDAS PRIEST können diese Frage definitiv nur mit Ja beantworten und lassen auch sogleich Taten sprechen. Um 21.35 Uhr ist es so weit und die Götter des Heavy Metal betreten die Bühne. Rob Halford versprüht mit seiner Anwesenheit ein Charm und eine solch massive Präsenz, das jeder in der Arena sofort hin und weg ist. Gesang und Instrumente sind on Point und die 55 Jahre Heavy Metal merkt man der Band kaum an. Mit „Panic Attack“ Startet das Set nachdem der große Vorhang einfach an die Bühnendecke entschwindet. In den kurzen Pausen zwischen den Songs erzählt ROB HALFORD über seine 55 Jahre andauernde Karriere, mit wem er schon alles auf den Bühnen dieser Welt gespielt hat und was er schon alles erlebt hat. In diesen ruhigen Momenten klingt er fast ein wenig demütig, gegenüber dem, was er in seinem Leben erreichen konnte und durfte. So muss es sein. Nichtsdestotrotz ist er hier, um uns eine Show zu bieten, und das kann er zusammen mit JUDAS PRIEST. So kommen neben den Klassikern, die nun mal jeder kennt – „Breaking The Law“; „Painkiller“; „Turbo Lover“ & „Living after Midnight“ – auch die Songs des aktuellen Albums „Invisible Shield“ gut zur Geltung.

Bildergalerie: JUDAS PRIEST

Alles in allem kann man sagen, dass dieser Abend jeden in Ehrfurcht zurücklässt, denn die alten Herren haben es allen gezeigt. So geht Heavy Metal. Vielen dank für dieses Fest der harten Klänge! Wir sehen uns wieder, das ist ein versprechen!