Roland Kaiser in Hamburg – 50 Jahre, 50 Hits

“Ein halbes Jahrhundert Musik machen zu können, ist ein Geschenk“, betont Roland Kaiser am Samstag bei seinem Auftritt in der Sommerarena auf der Trabrennbahn in Hamburg-Bahrenfeld.

Anlässlich seiner großen Tournee zum 50-jährigen Bühnenjubiläum ist der „Kaiser“ zu Gast in der Hansestadt und liefert eine mehr als beeindruckende Bühnenshow. Unter der Organisation von Semmel Concerts Entertainment wird der Abend durch Sänger Georg Stengel eröffnet. Mit eingängig stimmungsvollen Songs und einer großartigen Stimme eröffnet er den Abend auf der Trabrennbahn. Diese wurde zu einer Arena umgebaut, sodass insgesamt drei Tribünen die Hauptbühne umsäumen. Im Mittelteil sorgen stabile Platten für einen tanzbaren Boden für das gut gelaunte Publikum, das gespannt auf den Auftritt von Roland Kaiser wartet.

Der Mann, der hier und auf seiner Tour 50 Jahre Bühnenjubiläum feiert. Fünf Jahrzehnte auf der Bühne, fünf Jahrzehnte, in denen auch gesundheitliche Probleme den 72-jährigen nicht davon abhalten konnten, seinen musikalischen Siegeszug unaufhaltsam fortzuführen. 20.000 begeisterte Fans sind nach Hamburg gekommen, um ihr Idol zu feiern. Wenn man aufmerksam hinschaut, erkannt man die Vielfalt in seinem Publikum: Jung, Alt, Familien, Ehepaare – alle feiern sie gemeinsam, friedlich und ausgelassen.

Und wie sie ihren Kaiser feiern! Wohin man schaut, erblickt man rosa blinkende Kronen mit dem Kürzel „R.K“, Fans tragen T-Shirts mit Songzitaten ihres Idols. Es wird getanzt, gesungen – die Freude auf Roland Kaiser und seine Band ist riesengroß und überall spürbar. Man schaut in lachende Gesichter, die voller Vorfreude strahlen. Und dann geht es endlich los und der Mann des Abends betritt die Bühne. In einem grau-karierten Anzug, schick und ganz Gentlemen – so wie man ihn kennt, sympathisch und mit einem charmanten Lächeln im Gesicht, betritt er die Bühne. Nach dem Intro beginnt die Show mit „Gut, dass ihr da seid“ – dem Song, mit dem Roland Kaiser seine Konzerte traditionell eröffnet. Es folgen die Ohrwurm-Garanten „“Ich glaub, es geht schon wieder los“ und „Alles was du willst“.

Schnell wird deutlich, warum die Jubiläumstournee den Titel „50 Jahre – 50 Hits trägt“: Dieser Titel hält, was er verspricht! In knapp zweieinhalb Stunden erleben die Fans eine hochklassige Bühnenshow mit einer Setlist mit 50 Songs – und natürlich auch ein paar Zugaben. 50 Songs in einem Set, das die ganze musikalische Geschichte des „Kaisers“ abbildet. Neben den Songs, die Roland Kaiser und seine Band in ihrer vollen Länge darbieten, sind auch drei Medleys mit in das Set integriert. Im Hintergrund werden auf der Bühnenleinwand und auf den seitlichen Leinwänden Bilder aus seiner Karriere eingeblendet.

Die ganze Show arbeitet mit vielen Eindrücken, Bildern und Emotionen. Roland Kaiser mit einer einnehmenden Bühnenpräsenz, starker Stimme und purer Freude am eigenen Tun. Mit Streichern, einer Cellistin, Blasinstrumenten und einem Saxofon wird das Ensemble rund um Schlagzeug, Piano und Gitarre komplettiert. Saxofonistin Tina Tandler, die Kaiser seit 2012 als festes Mitglied der Band unterstützt, beeindruckt mit ihren Soli bei Songs wie „Alles was du willst“. Auch der musikalische Leiter Achim Radloff ist am Piano mit dabei. Er arbeitet daran, dass die Songs immer wieder verändert werden und so immer spannend bleiben.

Auch Billy King ist seit Jahren im Background-Gesang mit auf den Touren des Jubilars unterwegs. In seiner Heimatstadt Hamburg wird der charismatische Sänger mit einem besonders herzlichen Applaus empfangen, als er gemeinsam mit Roland Kaiser „She´s a Lady“ singt. Voller Schwung und Lebensfreude präsentiert das Duo aus Kaiser und King den Hit.

Außer den bekannten Songs hat Roland Kaiser auch ein neues Stück dabei. „Mein Geheimnis“ spielt der Kaiser erstmals auf der aktuellen Tour. Es ist ein Song, wie wir ihn lieben, voller Leidenschaft, einer geheimen Liebe und ein wenig keck.

Leiser und nachdenklicher wird es, als Roland Kaiser den Song darbietet, der ihm einen Künstlervertrag ermöglicht hat, als er ihn vor Produzenten vorsang. „Ein Song, der bis heute für mich an Faszination und Aussagekraft nicht verloren hat“ – die Rede ist von „In The Ghetto“ von Songwriter Mac Davis, der in vielen Varianten – unter anderem vom King of Rock´n´Roll Elvis Presley – auf den Bühnen der Welt performt wurde. Eingängig, mit viel Feingefühl und seiner einzigartigen Stimme berührt Roland Kaiser mit seiner Version des Welthits die Herzen seiner Gäste auf der Trabrennbahn. Die Sonne geht langsam unter und ein frischer Wind weht, als die ersten Töne dieser wunderbaren Version erklingen und noch lange in den Herzen der Fans nachhallen wird.

So vergeht der Abend wie im Flug, 50 Songs werden zum Besten gegeben und natürlich darf bei den lautstark geforderten Zugaben ein Stück nicht fehlen. „Warum hast du nicht Nein gesagt“.

Weil ein „Ja“, ein „Ja“ von Roland Kaiser zum Sänger-Sein, zum Entertainer-Sein das Beste ist, was seinen Fans passieren konnten. Ein großartiger Künstler feiert 50 Jahre Bühnenjubiläum. Ein beeindruckender Mensch, der am Ende des Konzertes Tränen in den Augen hat – berührt vom Applaus seiner Besucher, voller Demut und Freude über den Abend. Ein Abend, an dem alle Zuschauer Zeuge einer erstklassigen Produktion werden dürfen, einer Produktion, die von Anfang bis Ende seines Gleichen sucht und einfach glücklich macht.

Danke Roland Kaiser! Danke für die Lieder, danke für die Emotionen, danke für diesen unvergesslichen Abend.