Millo´s Metal Fest Vol.1

Hier in Hamburg haben wir eine unschlagbar gute Metalszene, in der wirklich alle willkommen sind. Auch neue Festival sind hier willkommen, so zum Beispiel Millo´s Metal Meeting Vol. 1. Am 15.06.2024 findet dieses Festival das erste Mal statt. Zu Gast sein werden GODSNAKE, TERRA ATLANTICA, CRYSTAL STEEL und CRIMSON LIGHT. Es lohnt sich also an diesem Abend nach Billstedt ins Bambi Galore zu fahren um dort zu feiern. Für einen Preis von 28 Euro im VVK und 33 Euro an der Abendkasse wird euch einen ganzen Abend gute Musik geboten. Die Karten bekommt ihr über die Seite des Kulturpalast Hamburg . Lasst uns also alle zusammen Feiern und dafür sorgen, dass dieses Festival besonders und unvergesslich wird. Wir sind gespannt, was daraus wird und ob es im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben wird.