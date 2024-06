DIE HABENICHTSE – Schmierentheater

Als mir DIE HABENICHTSE beim Hörnerfest 2023 das erstmal über den Weg torkelten und das ‘Humpenstilzchen’ mir den Tag versüßte, wußte ich, daß da was großes auf mich zukommt. Und tatsächlich: gemeinsam mit RAUHBEIN waren sie nicht nur für mich das Highlight des Festivals. Ein paar Monate später, im November, hatte ich alle Texte der bandeigenen Songs im Kopf und wurde ein weiteres Mal von diesen Heckenpennies überrascht: als Vorband von MR.HURLEY UND DIE PULVERAFFEN zeigten sie erneut, daß der Bühnenabschied von den legendären KNASTERBART eine Lücke hinterlassen hat, die von den Spelunkenvagabunden ausgefüllt werden könnten. Und DIE HABENICHTSE waren an diesem Abend verflucht dicht dran, nicht nur in diese Lücke zu passen, sondern sie ganz auszufüllen.

Live sind sie also schon mal eingeschlagen wie ein volles Bierfass, das bergab auf ne Kaschemme zurollt. Und nun legen sie heute mit dem neuen Album – insgesamt dem 4. – namens ‘Schmierentheater’ nach, um auch zwischen den heimischen geistigen Getränken aus den Boxen zu rumpeln.

Nun mag der ein oder andere schon denken: ah ne KNASTERBART Kopie. Aber mitnichten. DIE HABENICHTSE schaffen es, die schmuddelige, mit dem Odeur der Gossen behaftete Romantik der Bettler, Schlitzohren, Lebeleute und Saufkumpanen aller Mittelalterveranstaltungen hiesiger Lande mit einem Augenzwinkern und Charme zu versehen, wie KNASTERBART es zwar auch immer konnten. Doch drücken die liebevoll betitelten Spelunkenvagabunden ( die entzückende doch Räudige Ronja, den schlitzohrigen Roderik Habenichts, dem Felle verdreschenden Rüpel Remus und Diego Pappenheimer ) diesem Genre ihren ganz eigenen Stempel auf. Sie sind auf jeden Fall rockiger als die beliebte Truppe um Hotze und Fummelfips. Das sollte auch nicht weiter verwundern, sind doch alle Habenichtse eigentlich im Hardcore und Punk zuhause. Kleiner Tip zwischendurch: Hört auch mal in die 2.Band von Drummer Remus rein: NI JU SAN sind sehr zu empfehlen und spielen geilen Punk.

Aber zurück zu dem neuen Album.

Auf ‘Schmierentheater’ befinden sich 11 Songs, geprägt vom geliebten leichten Suff, dem täglichen Gammeln, Arbeitsscheu, verabscheute Waschzwang etc. Klingt simple? Nein, nicht wirklich. Wer sich die Texte genau anhört und zwischen den Zeilen lesen und hören kann, findet jederzeit genau den Spiegel, der der Gesellschaft mitunter vorgehalten wird, die Kritik an alltäglichen Zwängen der Allgemeinheit und die allumfassende Frage, was Freiheit wirklich bedeutet. Anpassung an die obere Ordnung oder doch eher das selbstbestimmte Leben ohne Konventionen. Mit Gästen wie DIE STREUNER oder MR.HURLEY treffen Lieder wie ‘Spelunkenvagabunden‘ oder ‘Taverne, Taverne’ mitten ins Fanherz. Die Songs sind allesamt in partytauglicher Länge gehalten, was dem Vernehmen nach nicht immer ganz einfach war, wenn Teile der Band sich eher gerne an opulenten Balladen der 80er Rock- und Metalbands orientieren mögen. Der zweistimmige Gesang von Roderik und Ronja ist eins der Merkmale dieser liebgewonnenen Truppe. Wenn Ronja alleine am Mikro steht, sollte man aber mal genau hinhören. “Waschtag” ist da ein tolles Beispiel und zeigt, daß wir von ihr in absehbarer Zeit vielleicht auch etwas dreckigere, rockigere Soloeinlagen auf kommenden Alben erwarten können. Das was da an einigen Stellen an rauchig, rotziger Stimme durchkommt, macht Lust auf mehr und ich bin sehr gespannt auf alles, was folgt. Im Grunde kann man alle 11 Songs auf einen Nenner bringen: Feiert, Leute. Habt Spaß und versucht die harte Welt da draußen mal für ein paar Augenblicke zu vergessen.

Insbesondere ist dies mit dem letzten Song – der Live Version von “Den Humpen erhoben” – zu verbinden. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie knapp 1000 Leute diesen Song voller Inbrunst mitgesungen haben im November. Die Aufnahme hier stammt aus Hannover. Ich möchte fast wetten, daß wir in Hamburg lauter waren dabei. Gnihihi….

DIE HABENICHTSE liefern ab, wie man so schön sagt. Album Nr.4 ist in allen Belangen eine wunderbare Fortführung und Ergänzung der 3 vorherigen Alben. Die Produktion ist ohne jede Beanstandung, was eigentlich auch nicht verwundern sollte, ist sie doch im Familienstudio der Pulveraffen unter der Regie von Mr.Hurley höchstpersönlich entstanden. Und ich vermute ganz stark, daß dabei die ein oder andere Weinschorle genossen wurde.

Von mir gibt es hier eine 9 von 10 Punkten.

Das Album kann HIER auf allen gängigen Plattformen gestreamt werden.

Wer lieber die physische Variante genießen möchte, kann sich sowohl das Album als auch weiteres Merch HIER bestellen.

Außerdem gibt es noch Tickets für die nächsten Release Konzerte morgen am 8.6. in Wuppertal ( HIER ) und am 28.6. in Hannover ( HIER )

Titelliste:

01 – Firma dankt!

02 – Spelunkenvagabunden (feat. Die Streuner)

03 – Flaschenkind

04 – Reichtum stinkt

05 – Taverne, Taverne (feat. Mr. Hurley)

06 – Waschtag

07 – Schorle

08 – Nicht mein Problem

09 – Wir sind der Schmutz

10 – Noch ein Schlaflied

11- Den Humpen erhoben (Live in Hannover)

Die Band:

Räudige Ronja – Akkordeon, Gesang

Roderik Habenichts – Gitarre, Gesang

Rüpel Remus – Drums

Diego Pappenheimer – Bass