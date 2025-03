Judas Priest – Invincible Shield Tour – Europe 2024

JUDAS PRIEST spielen neben den großen Festivals diesen Sommer auch eigene Headliner Konzerte im Rahmen ihrer Invincible Shield Tour. In Hamburg macht der Tourtross zusammen mit URIAH HEEP und SAXON am 01.07.2024 in der Barcleys Arena halt. Noch sind Karten ab einem Preis von ca. 77 Euro bei Eventim erhältlich. JUDAS PRIEST haben ein strammes Paket für diese Tour geschnürt. Die Götter des Metal werden somit von zwei nicht minder legendären Bands unterstützt. Hier wird für Jung und Alt was geboten, denn JUDAS PRIEST sind zeitlos und über jeden Trend erhaben. Wer also nicht die Chance hat eine dieser Bands auf den zahlreichen Festivals zu sehen, der sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen.

