Gastbeitrag: Kalle Schwensen – was uns Medien & Politik verschweigen

Im letzten Jahr (2023) hat ein großer internationaler Lebensmittelkonzern, dessen Umsätze in Deutschland zurückgingen, angefragt, ob man nicht mal eine Umfrage machen könnte, ob der Umsatzrückgang mit der Werbung zusammenhängt, die in Deutschland immer mehr auf LGBT und „Multikulti“ ausgerichtet ist (es gibt kaum noch Werbung, wo nicht 3-4 grundverschieden Personen-Typen gezeigt werden). Die deutsche Niederlassung hat eine statistische Befragung abgelehnt, wegen der Befürchtung, dass allein die Frage, ob LGBT & Gender KEIN positives Grundgefühl vermittelt, in den Medien einen Sturm der Entrüstung hervorrufen würde.

Der internationale Mutterkonzert hat daraufhin selbst eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, und zwar bei 14.001 Personen (die üblichen Umfragen beziehen sich meist auf eine Befragung von nur 4-stelliger Personenzahl).

Die simple Frage, die einfach mit „Ja“ oder “Nein“ zu beantworten war, lautete:

Verbinden Sie mit LGBT & Gendern ein positives Grundgefühl?

Das Ergebnis hat selbst mich überrascht! Lediglich 0,48 % (noch nicht einmal 1 %) haben die Frage mit „Ja“ beantwortet! Selbst bei Homosexuellen und Lesben haben lediglich 5,2% mit “Ja” geantwortet.

Warum wollen uns Politiker und Medien weiß machen, dass ganz Deutschland auf LGBT & Gendern steht?

Das Gegenteil ist der Fall, die Bürger sind zunehmend genervt von der, von oben verordneten, Gender-Sprache und Lobhudelei auf alles, was mit LGBT zu tun hat.

Ich habe selbst viele Schwule, Lesben und Transsexuelle in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die mir bestätigen, dass sie das Gehabe einiger Vorzeigepersonen aus der LGBT- Bewegung einfach nur lächerlich und peinlich empfinden. Für meine Generation war schwul oder lesbisch sein, nie ein Thema. Alle wussten, dass Stars wie Elton John, Little Richard, Freddie Mercury, George Michael schwul sind oder waren. Wir wussten, dass David Bowie und Janis Joplin bisexuell war. Wir wissen, dass Melissa Etheridge, Dusty Springfield, Tracy Chapman, K.D. Lang lesbisch sind.

Es hat uns nie interessiert, wir fanden deren Musik gut und haben akzeptiert, wie sie sich privat sexuell erfreuen. WARUM wird seit geraumer Zeit so ein Hype entfacht, wie unbekannte und überwiegend unwichtige Personen sexuell orientiert sind.

Kalle Schwensen