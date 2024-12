OXMOX Konzert-Tipps bis 19.9.

Sonntag, 01.09.

THE TESKEY BROTHERS, Stadtpark Open Air – 19:00

Das australische Bluesrock- Quartett besteht aus Josh Teskey (Gesang, Gitarre), Sam Teskey (Leadgitarre), Brendon Love (Bass) und Liam Gough (Schlagzeug).

Sonntag, 01.09.

OFFEL & ROSSI, Cowboy & Indianer – 21:30

Die beiden Leidenschaftsmusiker sind überall in Hamburg zu hören und begeistern auf den Bühnen St. Paulis mit mitreißendem Rock n Roll und Offels unverkennbar rauer Stimme.

Mittwoch, 04.09.

RONAN KEATING, Stadtpark Open Air – 19:00

Das ehemalige Boyzone-Mitglied kommt auf seiner Deutschland- Tour auch in Hamburg vorbei. Bereits seit 1999 hat er großen Erfolg mit seiner Solo-Karriere. Inzwischen ist Keating ein gefragter Radio- und TV-Host, zuletzt war er bei „The Voice of Germany“ zu sehen.

Mittwoch, 04.09.

PAUL BOTTERS ELEPHANT, Logo – 20:00

ELEPHANT gehörte in den 80er Jahren zu den großen Hamburger Supergroups. Ihre Musik erstreckt sich über Rock, Funk und Blues. Zum Logo Jubiläum hat Paul Botter (Gesang) um sich eine großartige Band versammelt, bestehend aus Klaus Henatsch (Keyboard, Gesang), Jan Mohr (Gitarre), Martin Prill (Bass) und Mickie Stickdorn (Schlagzeug, Gesang).

Freitag, 06.09.

BIGGS B SONIC, Cowboy & Indianer – 21:30

Die Rockabilly-Partyband will wieder mit schnellen Gitarrenriffs, fetzigen Rhythmen und einer Mega-Show für ausgelassene Stimmung sorgen.

Samstag, 07.09.

JAYATHECAT, Logo – 20:00

Die 4 Musiker begeistern mit Reggae-, Ska- und Punkrock. David „The Germ“ Germain sitzt am Schlagzeug, Geoff Lagadec spielt Gitarre und singt, Jan Jaap „Jay“ Onverwagt spielt E-Bass und singt und Joep Muijres unterstützt bei Live- Auftritten am Keyboard.

Sonntag, 08.09.

DEINE FREUNDE, Stadtpark Open Air – 17:30

Eine deutsche Musikgruppe, die gezielt Musik für Kinder und Familien macht. Das Publikum wird durch altersgerechten Pop und Hip-Hop mitgerissen.

03.08.-08.09.

ELVIS MUSICAL, St. Pauli Theater

Elvis Presley ist wieder da! – Die rund zweistündige Live-Show lädt dazu ein, Elvis’ musikalische Reise noch einmal mitzuerleben.

Freitag, 13.09. SCORPIONS – FÄLLT LEIDER AUS!

Samstag, 14.09.

STRANGE KIND OF WOMAN, Logo – 20:00

Die Band „Strange Kind Of Women – The Classic Deep Purple Years“, bestehend aus fünf Frauen, hebt sich durch ihren einzigartigen Stil hervor. Mit einer intensiven Energie und Leidenschaft rocken sie die Bühne.

Montag, 16.09. + Dienstag, 17.09.

SCOTT WEIS BAND, Cowboy & Indianer – 21:30

Ein amerikanisches Blues- Rock-Powertrio, das mit einer kraftvollen Mischung aus Blues, Soul und Rock begeistert.

Donnerstag, 19.09. DENNIS ADAMUS

Cowboy & Indianer – 21:30

Der Hamburger Singer und Songwriter ist im Stadtteil Harburg aufgewachsen. Nun spielt der 31-jährige das Beste aus Country, Rock und Pop.