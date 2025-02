OXMOX Konzert-Tipps November 2024

OXMOX Konzert-Tipps

Am ersten Freitag im Monat muss jeder raus aus seiner heimischen Komfort-Zone: Hamburg bietet beste Auswahl guter Live Musik!

Und diesmal liegen uns wieder die besten Venus am Herzen, z.B. Nancho Campus Operation Grand Slam im Birdland, die AC/DC Tribute Band im Cowboy & Indianer, Xandi & Friends im Chattahoochee… und natürlich für die Mainstreamer auch MISS Lauryn Hill and The Fugees in der Barclay Arena.

Am 02.11. gibt es Metal mit Mister Misery im Bahnhof Pauli und am 03.11. empfehlen wir THE DEAD DAISIES im Grünspan.

Während am 08.11. Arne Wessel aus Lübeck erstklassigen Blues ins Chattahoochee trägt, tobt der wilde Rock von Offel & Rossi im Cowboy & Indianer, gefolgt von Biggs B Sonic am 09.11. (auch am 23.11.) mit Rockabilly vom Feinsten aus Kiel. Also mindestens so gut wie Stray Cats.

Auch „Kretzmann“ bringt dort selbst am 11.11. um 11:11 Uhr Rock-Musik internationalen Standards (auch am 12.11.).

Am 13.11. empfehlen wir Kokoroko im MOJO Club.

John Law bringt den Rock ’n’ Roll der Starclub-Zeit mit seinen Tremors am 16.11. ins Chattahoochee.

Der 17.11. gehört Roachford (My Generation) im Grünspan, Paris Monster gibts am 19.11. im Logo, gefolgt von Soulbound am 21.11. Samba, Salsa, spanisch und flamencolisch kommen LATIN FEVER am 22.11. ins Chattahoochee, gefolgt von Sammy Semptner und seiner Saloon Band am 23.11.

Die gigantische, einzigartige, weibliche Rockstimme BETH HART hat es am 24.11. endlich erstmals in die Barclay Arena geschafft. Wir erinnern noch ihren allerersten Auftritt in der Prinzenbar… Magisch!

Für Fans von Zylinder-Hüten und gekreischtem „Knockin’ on Heavens Door“ bietet der LOGO-Booker am 26.11. das GN‘R-Tribute. Mal mit dem Original vergleichen.

Danach, am 29.11. und letzten Freitag im Monat, sind wir neugierig auf Queen May Rock im Logo. Wer da wohl wieder Freddy Mercury ersetzt??

Zum Monatsabschluss, dem 30.11., chillen wir dann im Harburger Theater bei Jim Knopf + Lukas der Lokomotiv- Führer. Viel Spaß!