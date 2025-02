OXMOX Filmtipp: SONIC THE HEDGEHOG 3 (Kinostart: 25. Dezember 2024) mit Gewinnspiel!

Pünktlich zu Weihnachten kehrt Sonic für sein bisher größtes und spektakulärstes Abenteuer zurück auf die Kinoleinwände! Sonic, Knuckles und Tails treffen auf einen neuen und überaus mächtigen Gegner: Shadow, ein mysteriöser Bösewicht, der über enorme, schier unvorstellbare Kräfte verfügt. Da ihre Fähigkeiten in jeder Hinsicht unterlegen sind, muss Team Sonic eine unerwartete Verbindung eingehen, um Shadow aufzuhalten und die Erde zu beschützen.

Der schnellste Igel der Welt ist zurück und hat seine Freunde mitgebracht! Für die Regie bei SONIC THE HEDGEHOG 3 zeichnet erneut Jeff Fowler („Sonic The Hedgehog“, „Sonic The Hedgehog 2“) verantwortlich, der bereits mit den Vorgängerfilmen sein Händchen für temporeiches Actionkino unter Beweis stellen konnte. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Pat Casey, Josh Miller und John Whittington. Auch im dritten Teil ließ es sich Julien Bam, einer von Deutschlands bekanntesten Webvideoproduzenten und Podcastern, nicht nehmen, dem liebenswerten, blauen Igel erneut seine Stimme zu leihen. Auch James Marsden („Westworld“, „Jury Duty“) ist als Tom wieder an Sonics Seite zu sehen und Comedy-Legende Jim Carrey („Bruce Allmächtig“, „Die Truman Show“) schlüpft erneut in die Rolle von Sonics Erzfeind Dr. Robotnik. Im Original leihen Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey sowie Idris Elba Sonic, Tails und Knuckles jeweils ihre Stimmen. Neu dabei ist Keanu Reeves als Originalstimme von Shadow.

GEWINNSPIEL

OXMOX verlost Fanpakete bestehend aus je einem Sonic Neon Ring Light und einem Sonic Weihnachtspullover 🙂

Schicke uns jetzt eine Email mit dem Betreff „Sonic“ an ge*****@ox*****.de

Telefonnummer und Kontaktdaten nicht vergessen!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.