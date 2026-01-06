Das neue OXMOX ist da!!

Liebe Leser,

Uns erreichen zur Zeit viele neue Anzeichen für den Weltfrieden. Während das Magazin Eulenspiegel noch von der Bundeswehr-Übung im November in Berlin berichtet: „Die Berliner Krankenhäuser verzeichneten stolze 250 Alokoholvergiftungen, mehrere Dutzend ausgepumpte Mägen und eine handvoll Strangulationen.

Hamburg ist da deutlich besser aufgestellt: Hier geht es um Musik, Entertainment und Kreativität. Dieses Mal mit den Volcanoes (S.10) und den Monsters of Liedermaching (S.14) und das auch bei vertretbaren Ticketpreisen.

Wunderschöne Plattencover haben wir wieder für euch rausgesucht ab S.56. Besucht auch gerne unsere heimischen Händler z.B. Plattenkiste und Remedy Records.

Auch neu bei uns: das Kreuzworträtsel auf S.56 für alle, die lesen und schreiben können.

Viel Spaß im neuen Jahr!

Für das OXMOX-Team

Klaus Schulz

PS: Nach dem großen Erfolg des 39. HAMBURG BANDCONTEST startet nun auch die 40.(!) Runde in Deutschlands traditionsreichsten Bandwettbewerb. Bewerbungen werden ab sofort gerne entgegengenommen.