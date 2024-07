Gastbeitrag von Kalle Schwensen – Dolly und die Rockstars

Eine der größten Überraschungen im Musik-Business ist eigentlich keine Überraschung…

Dass Dolly Parton eine außergewöhnlich gute Musikerin, Sängerin und Komponistin ist, weiß jeder, der ein wenig Ahnung von Musik hat. Bereits vor knapp 50 Jahren schrieb Dolly den Song “I will always love you“, mit dem Whitney Houston 1993 in dem Film “Bodyguard” die Leinwand eroberte. Dolly Parton selbst gilt als typische Ikone der Country Musik und pflegt dieses Image der heilen Welt nicht nur mit ihrer seit 57 Jahren (!) andauernden Ehe, sondern auch mit ihrem Outfit.

Mit 77 Jahren kleidet und frisiert sie sich noch immer, wie zu Beginn ihrer Kariere, natürlich nicht ohne chirurgische Hilfe.

Sie nimmt das mit Humor und sagt über sich selbst „Es ist sehr teuer, so billig auszusehen.“ Nun aber hat Dolly Pardon die Musikwelt überrascht, mit dem Doppelalbum „Rockstars“.

„Ich habe selten ein so gelungenes Album gehört.“

Giganten der Rockmusik, wie Sting, Elton John, Paul McCartney, Ringo Starr, Steven Tyler (Aerosmith), Kid Rock, Miley Cyrus, Pink, um nur einige zu nennen, fanden sich ein, um im Duett mit Dolly Parton 33 Klassiker der Rock-Geschichte zu singen. Dolly wagte sich an Klassiker wie „Stairway to Heaven“ (Led Zeppelin), „We are the Champions“ (Queen), „Satisfaction“ (Rolling Stones), „Let it be“ (Beatles) und überzeugte solo bei dem 8-Minuten Prince-Song „Purple Rain“, der eigentlich nicht zu covern ist: Die Bandbreite der Rockstars, die Dolly Parton begleiteten, spiegelt das große Ansehen, das Dolly Parton in der Musikwelt geniest und zeigt die Vielfalt der musikalischen Songs. Das Album ist gigantisch, ich habe selten ein so gelungenes Album gehört.

Kalle Schwensen