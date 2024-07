OXMOX Konzert-Tipp bis 20.Juli

MONTAG, 15. JULI

Dave Stewart – Stadtpark Open Air

Die Eurythmics haben den Sound der 80er mit Hits wie „Sweet Dreams“ oder „Here Comes The Rain Again“ geprägt. Gemeinsam mit Sängerin Annie Lennox schuf der Brite (67) zeitlose Songs, welche er nun mit einer Support-Band zurück auf die Bühne bringt. Einfach 80s!

DIENSTAG,16.JULI

Sean Paul – Stadtpark Open Air

Der Sänger (51) aus Kingston, Jamaika hat sein ganz eigenes Genre mit Latino, HipHop und Reggae-Einflüssen geschaffen. Die „Greatest Tour 2024“ bringt euch seine besten Beats wie “Get Busy“ und „Temperature“ vonderClub-Tanzflächeaufdie Bühne!

Travis Scott – Barclays Arena

Der US-Amerikaner (33) hat sich seit dem Erfolgsalbum „ASTROWORLD“ als einer der beliebtesten und erfolgreichsten Rapper der Szene etabliert. Seine Shows sind jedes Mal ein Spektakel, dass ihr so sicherlich noch nicht erlebt habt. Freut euch auf die „Utopia – Circus Maximus World Tour“!

MITTWOCH, 17. JULI

Nick Carter – Docks Bekannt wurde der 44-jährige als Mitglied der Backstreet Boys, mit denen er sich als blonder Teenie-Schwarm in die Herzen seiner Fans sang. Nachdem die Band 2019 ein letztes Mal mit „DNA“ Erfolg hatte, ist der Amerikaner nun solo unterwegs und kommt diesen Sommer mit der „Who I Am“-Tour nach Deutschland!

DONNERSTAG. 18. JULI The Noname – Logo

The NONAME sind eine chinesische Punkband, die schon in den 80ern zu rocken begann. Die Gruppe stellt sich aktiv gegen das Regime ihres Heimatlandes und sind wahre Musik-Aktivisten. Freut euch auf rauen, melodischen Punk ohne Filter!

FREITAG, 19. JULI Spielbudenfestival – Spielbudenplatz

Im Sommer ist der Spielbudenplatz das Herz des Kiez. Die zahlreichen Buden bieten jedes Jahr die Möglichkeit, mit Freunden Cocktails zu trinken, Spiele zu spielen und den Musikern, Akrobaten oder Zauberern auf der Bühne zuzuschauen. Das Festival geht vom 19. – 21. und ist natürlich kostenlos!

SAMSTAG, 20. JULI

Nö Cläss – Logo Motörhead war ohne Zweifel eine der einflussreichsten

Rockbands aller Zeiten. Da die Jungs sich nach Lemmys Tod getrennt haben, sorgen Coverbands wie Nö Cläss für unvergessliche Abende für treue Fans. Mit dabei sind die Klassiker, sowie Songs, die eher selten gespielt wurden. Ein Motörhead-Tribut aus Deutschland, der schon seit über 30 Jahren Rock n Roll feiert!