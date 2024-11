DARK FUNERAL, FLESHGOD APOCALYPSE, EX DEO und KAMI NO IKARI – ‚Let the Devil in“-Tour

Der Silvester-Kater ist gerade gut überstanden, dann kann es ja direkt weiter gehen!

Direkt am Freitag, den 03 Januar gastieren die schwedischen Black-Metal-Legenden DARK FUNERAL in unserer Hamburger Markthalle auf der ‚Let the Devil in‘-Tour. Seit nunmehr über 30 Jahren gehören sie zur Speerspitze der nordischen Hartwurst-Fraktion und haben ihren Kultfaktor redlich verdient und erspielt. Als Support sind auch die italienischen Symphonie Black Metaller von FLESHGOD APOCALYPSE dabei, deren Shows auf der letztjährigen Tour im Vorprogramm von KATAKLYSM mehr als hörens- und sehenswert war. KATAKLYSM selbst sind auch mit dabei, jedoch in römischer Kampfesmontur als ihr Alter Ego EX DEO. Die Zweitband der Kanadier war zuletzt vor sieben Jahren in Europa auf Tour und ist heiß darauf, ihr Repertoire wieder live zum Besten zu geben. Als Opener geben sich die Franzosen von KAMI NO IKARI die Ehre, die mit ihrem versierten Melodic Deathcore schon eine bemerkenswerte Fanbase in ihrer Heimat verzeichnen können und nun auch den Rest Europas erobern wollen.

Zu vier Terminen kommt die ‚Let the Devil in’-Tour auch nach Deutschland und wer noch nicht weiß, wo er sein Weihnachtsgeld investieren soll hier ist der Zugang zum Musikaktienmarkt:

Eventim

03.01. HAMBURG – Markthalle

04.01. OBERHAUSEN – Turbinenhalle

17.01. MÜNCHEN – Backstage

25.01. LEIPZIG – Hellraiser

Autorin: Ulli